韩国留学生和就业者有望下月初进入中国. July. 28, 2020 07:48. by 金祺容 kky@donga.com. 需要在中国去公司或学校的韩国人进入中国之路有望开启。到目前为止，中国政府因担心新冠疫情扩散，没有给外国人发放签证，但从8月初开始有望发放签证。 韩国驻华大使张夏成27日在常驻记者座谈会上表示：“中国已经同意，将为韩国留学生（X签证）、就业人员（Z签证）、在申请签证时有有效居留证的侨民等3个集团发放签证。”据悉，开始发放签证的时间将在8月初。 张夏成表示：“此次重启签证发放是中国政府在（因新冠疫情禁止入境的）世界各国中，首次同韩国实行签证制度”，“在新冠疫情扩散的状况下前往韩国未能再次返回中国的侨民问题，终于得以解决。”据中国韩人会等估算，上班族、留学生或持有居留证的人中，没能再次进入中国的韩国人超过5万人。 要想搭乘飞往中国的飞机，必须在出发前5天内前往中国驻韩国大使馆指定的医疗机构，接受新冠病毒核酸检测。向中国大使馆提交新冠病毒检测阴性确认书，从大使馆拿到健康状态证明书，在乘坐飞机时必须出示相关证明书。抵达中国后，将在中国地方政府指定的设施（酒店）隔离14天。进入北京后，原则上还要进行7天的自我隔离，但北京自我隔离有可能得到缓解。 张夏成表示：“如果重新发放签证，往返于两国的航班需求将会增加，因此正在同时与中国政府协商增加航班的方案。”目前，包括两国国籍航空公司在内，韩中之间的航班运行每周约20架次。从28日开始，大韩航空将开通仁川和天津之间的定期航班。韩国驻华大使馆有关人士解释说，在北京的机场尚未开放的情况下，开通离北京最近的城市天津航线具有重大意义。

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