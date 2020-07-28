孙兴慜“多灾多难的一年”. July. 28, 2020 07:47. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 为创造历史记录而欢笑，因如晴天霹雳般的伤病而哭泣的“孙旋风”孙兴慜(28岁•托特纳姆热刺队)的2019~2020赛季宣告结束。 27日，在英国伦敦塞尔赫斯特公园球场举行的英超联赛(EPL)赛季最后一轮(第38轮)与水晶宫队的客场比赛上，孙兴慜首发出场，踢了79分钟后被换下场。在前场勤奋奔跑的孙兴慜遗憾地未能斩获进球的情况下，托特纳姆热刺队最终1比1与对方握手言和。 赛前排名联赛第7位的托特纳姆热刺队最终以第6名的成绩结束了本赛季，获得了相当于欧洲足球联盟（UEFA）冠军联赛（第1~4名球队进入）下一级联赛的UEFA欧洲联赛（简称欧联杯）2020~2021赛季的参赛权（包括第2轮预选赛）。积分增加1分的托特纳姆热刺队虽然与以0比2负于切尔西队的伍尔弗汉普顿队同积59分，但在净胜球（托特纳姆+14，伍尔弗汉普顿+11）上领先对手。 本赛季孙兴慜创造了自己单赛季最多攻击点（18个进球，12次助攻）的成绩，超越了球队的王牌球员身份，成为了代表整个英超的超级明星。据足球转会专门网站“转会市场”透露，孙兴慜的市场价值（预期转会费）为5760万英镑（约884亿韩元），在英超全体球员中排名第14位。 孙兴慜的进球不仅在韩国，在“足球宗主国”英格兰也成为了历史。去年11月，孙兴慜在与贝尔格莱德红星（塞尔维亚）的UEFA冠军联赛比赛中攻入2球，超越了“车旋风”车范根（121球），成为了在欧洲联赛中进球最多的韩国球员（目前134球）。一个月后，在与伯恩利队的英超比赛中，他全力奔袭73米过掉对方8名防守球员攻入的进球被英国《天空体育》电视台选为球迷投票评选的“英超历史上最佳进球”。 当然也有疼痛。孙兴慜在2月与阿斯顿维拉队的比赛中右臂桡骨骨折而上了手术台。结束伤病后，由于新型冠状病毒感染症（COVID-19）的余波导致英超联赛中断，4月份他在海军陆战队训练所结束基础军事训练等度过了忙碌的休赛期。 “无法看到队友，无法进行运动，感到很伤心”，时隔4个月回归的孙兴慜在英超联赛重新开赛后依然展现出锐利的攻击感觉，并最终取得了11粒进球和10次助攻的成绩。孙兴慜是唯一在英超加入单一赛季10（进球）-10（助攻）俱乐部的亚洲球员。特别是进入英超赛场以后，他创下了自己常规赛最多助攻（并列第4位）记录，成长为具备串联能力的“成熟攻击手”。 孙兴慜有望在休息一段时间后，根据9月12日开始的2020~2021赛季英超日程重新进行训练。托特纳姆热刺队主教练何塞•穆里尼奥表示，“以我们球队的核心球员为中心，下赛季将展现出进一步提高的面貌。”

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