《拉赫玛尼诺夫第二交响曲》是作曲家也放弃的曲子. July. 28, 2020 07:48. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 我认为古典音乐通常并不流行。大众音乐每周、每天都更换人气曲目排行榜,而古典音乐只有人气曲目受到人们的喜欢。 这个想法不一定总是对的。维瓦尔第的《四季》虽然席卷了当今世界古典音乐排行榜的首位,但在第二次世界大战以前,它还是大众几乎都太不知道的作品。1955年意大利室内乐团“I MUSICI (意大利语,意为音乐家 )”推出唱片后,在世界各地演奏,成为最受欢迎的曲子。 拉赫玛尼诺夫的《第二交响曲》也是不经常演奏,后来成为人气曲子的作品。1908年问世,演奏大概需要1个小时。虽然不比马勒和布鲁克纳的交响曲长,但首演后一直受到“无聊乏味”、“形式松散”等批评。 问题是拉赫玛尼诺夫的神经太细腻了。24岁的时候,他写过第一交响曲,但受到恶评后,他患上了神经衰弱,痛苦了好一阵子,即所谓的“玻璃心”。结果第二号交响曲也让他放弃了。他宣布“指挥家可以随心所欲地减少章节进行演奏”。之后很少有人演奏这首曲子,偶尔随便以省略的形式进行演出或出唱片。 为重新发现备受冷落的这首曲子做出贡献的人是指挥家安德烈•普莱文。他在担任伦敦交响乐团首席指挥的1971年,带领该乐团开始了苏联和亚洲巡回演奏。从莫斯科、列宁格勒、东京、大阪、名古屋到首尔、香港等地。 在首尔,由本报主办的音乐会在市民会馆(现世宗文化会馆)举行。小提琴家郑京和协奏了柴可夫斯基的协奏曲。 当时,作为重点节目演奏的曲子就是《拉赫玛尼诺夫第二交响曲》。当然是因为喜欢这首曲子才选择的,但是普莱文同时也表示,“在该巡回演奏中继续指挥了这首曲子,逐渐加深理解,并真正爱上了这首曲子。” 2年后的1973年,普莱文与伦敦交响乐团发行该曲目专辑,受到了欢迎。此后,很多指挥家推出了该曲子的唱片,而且减少章节演奏的事情消失了。比普莱文早5年推出该曲子的指挥家保罗•克莱茨基是第一位在没有编辑的情况下推出该曲子的指挥家,但点燃这首曲子人气的当属普莱文的专辑。 1976年其人气更上一层楼。因为克里夫兰音乐学院出身的名叫艾瑞克•卡门的歌手将这首曲子进行慢三乐章主旋律改编,推出了经典流行歌曲《Never Gonna Fall in Love Again》。卡门将拉赫玛尼诺夫的《第二钢琴协奏曲》第二乐章改编成《All By Myself》后获得了更大的人气。这是电影《BJ单身日记》中插入的歌曲。 回到《拉赫玛尼诺夫第二交响曲》,这首曲子到处充满着秋天的气氛。“初秋,就像我们国家9月的阳光一样。”李炳旭指挥的仁川市立交响乐团将于8月6日在艺术殿堂交响乐庆典上演奏这首曲子。届时李指挥将与小提琴家梁仁模合作带来美国20世纪作曲家塞缪尔•巴伯的小提琴协奏曲,还将演奏因电影《野战排Platoon》插曲而闻名的巴伯《弦乐柔板Adagio for strings》。

