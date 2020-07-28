中国接收成都美国总领事馆工作结束，网上直播星条旗下降式. July. 28, 2020 07:48. by 金祺容 kky@donga.com. 美国驻中国四川省成都总领事馆27日上午10时关闭。这是中国政府因美国关闭中国驻美国休斯顿总领事馆而采取的报复措施，距要求关闭仅72小时，距1985年开门35年。 美国国务院当天表示：“从当天上午10时起结束了驻成都总领事馆的工作，对中国的决定表示遗憾。”据悉，此前美国驻成都总领事馆为准备关闭，三天内共投入5辆搬家货车，美国当局人员等在关闭之前已全部撤离。 中国外交部也在当天上午11点左右在中国社交媒体微博上表示：“我们（外交部相关人士）通过正门进入，正当地执行了成都美国总领事馆的接收程序。”他是在提醒人们，此前美国外交相关人士是靠打开中国驻休斯敦总领事馆的后门，艰难地进入了使馆。 中国官方媒体中央电视台从当天上午6点18分开始在微博上直播了悬挂在总领事馆内的星条旗降下仪式场面。看到这一场景，超过20万名用户纷纷点赞。从前一天开始，涌入现场的数千名市民用手机拍下了照片和视频，一名男子还在总领事馆前放起了鞭炮。 在这种情况下，美国驻成都总领事的夫人受到关注，受到了中国网民的集中攻击。驻成都总领事吉姆·莫里纳克的夫人是台湾出身的歌手兼饮食评论员庄祖宜，在社交媒体上拥有59万名粉丝。但是，随着这次决定关闭领事馆，她的微博中出现了7000多条指责文字。一位中国网民指责说：“你没注意到你的丈夫和部下一直在做间谍的事情吗？”还有人留下了威胁其安全的文字。 美国参议院外交委员会共和党议员泰德·克鲁兹当天在接受哥伦比亚广播公司（CBS）采访时，就美国追加关闭中国驻美国领事馆的可能性回答说：“也许会这样。”此前，美国总统特朗普22日就追加关闭问题曾表示，“随时都有可能”。

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