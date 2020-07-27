中提琴演奏者朴京敏：期待在总能得到灵感的柏林爱乐乐团实现梦想. July. 27, 2020 07:50. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “我想一辈子做柏林爱乐乐团的一员。我的梦想是通过最好的管弦乐、最高的室内乐、个人活动来保持平衡，没有比这里更适合我的梦想的了。” 去年被任命为柏林爱乐乐团终身团员的首位韩国人中提琴手朴京敏（照片）将与韩国粉丝见面。28日下午7时30分，在首尔汝矣岛信荣Chamber Hall，钢琴演奏家孙正范将以协奏的方式与朴京敏一起带来布鲁赫《晚祷作品47》和勃拉姆斯中提琴第2号奏鸣曲等。 朴京敏在13岁时留学奥地利维也纳，在柏林汉斯艾斯勒音乐大学修学，2010年在东亚音乐大赛上获得普通组中提琴第一名。2018年28岁的她成为柏林爱乐乐团的成员，去年11月通过正式成员的投票成为终身团员。 柏林爱乐管弦乐团自威尔海尔姆•富尔特文格勒、赫伯特•冯•卡拉扬、克劳迪奥•阿巴多、西蒙•拉特尔等世界顶级指挥家担任首席指挥后，一直被誉为“世界最优秀的合奏团”。成为实习团员后，她的实力得到认可，通常2年的实习时间也缩短了4个月。 “柏林爱乐乐团是最具权威的乐团，我在柏林留学期间，经常观看该乐团的演奏，得到了灵感与鼓励，所以我从没有想过要去其他乐团。” 她说：“柏林爱乐乐团的每一名乐手作为独奏者都得到了最高的认可，乐团内的室内乐活动也很活跃，能够展开多方面的活动，这一点最让我满意。”她在柏林爱乐乐团内的众多室内乐队中，作为去年成立的“爱乐4重奏团”的一员进行活动。 3个月后，到那时为止相对来说默默无闻的俄罗斯籍指挥家基里尔•佩特伦科正式就任柏林爱乐乐团首席指挥。“佩特伦科充满热情，具有将团员凝聚到一起的领袖风范。他的指挥总能找到某种平衡。团员们都很尊敬他，相信我们大家会一直在一起。” 今年因新型冠状病毒感染症（COVID-19）几乎世界所有的管弦乐队都停止了活动，但柏林爱乐乐团通过提供付费在线演唱会的“数码音乐厅”与世界音乐迷见面。她也一直在参加线上演唱会，本月初暂时回国。 她小时候学习小提琴，小学4年级时换成了乐器更大、声音更低的中提琴。“因为讨厌小提琴的高音，所以小时候唱过《歌曲》。从第一次拿起中提琴的那一刻开始，感觉就像我的声音一样舒服。”门票价格2万韩元。

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