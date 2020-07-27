朝鲜：“疑似感染新冠病毒的‘脱北者’回到朝鲜……，封锁开城”. July. 27, 2020 07:50. by 崔智善, 申圭鎭 aurinko@donga.com,newjin@donga.com. 朝鲜表示，因一名疑似感染新冠病毒的‘脱北者’再次回到开城，封锁了开城。这是朝鲜首次公开表示发生了新冠疫情。韩国军方认为正如朝鲜的说法有“脱北者”重新回到朝鲜，正在调查其原委。这意味着韩国的防疫及军事警戒也有漏洞，因此预计将引起争议。 朝鲜中央通讯社26日报道称：“在开城市发生了疑似感染恶性病毒的越境逃逸者在3年后非法越过分界线，于7月19日回到家乡的紧急事件。”朝中社报道称，对此，朝鲜国务委员会委员长金正恩25日召开劳动党中央委员会政治局紧急扩大会议，宣布从24日开始进入封锁的开城地区进入紧急状态，并发布了国家紧急防疫体系向最大紧急体系过渡的特级警报。 对于“脱北”居民再次入朝的主张，韩国军联合参谋本部26日表示，“军方已经指定了部分人员，正在和相关机关紧密合作，进行确认”。对此，韩国军方认为，2017年归顺韩国的金某最近对金浦、江华、乔桐岛一带进行了事前踩点，目前正在调查具体情况。据悉，到目前为止，很有可能不是通过地面，而是通过汉江入海口游到朝鲜。朝鲜中央通讯社称：“严正指责了相关地区前沿部队（边境地区部队）松懈的战线警戒执勤实况”，“党中央军事委员会接到对发生事件负有责任的部队的集中调查结果报告后，讨论决定给予严重处罚并寻求对策。”

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