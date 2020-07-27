超高龄社会日本甚至出现80岁退休的公司. July. 27, 2020 07:50. by 东京=朴亨俊 常驻记者 lovesong@donga.com. 在日本出现了将退休年龄延长到80岁的公司。日本早在2006年就进入超高龄社会，但“80岁退休制”的登场尚属首次。 26日，据《日本经济新闻》报道，总部设在横滨的家电销售企业“野岛”制定了全体职员可以工作到80岁的制度。该公司的退休年龄从原来的65岁一下子延长了15年。适用对象是不分工种，达到3000多名的全体职员。即，从65岁开始以健康状态和工作态度为基础，以1年为单位延长合同。65岁以后的工作形态和报酬体系等尚未确定。 相关公司表示：“对于有健康做后盾、有工作欲望的职员，将讨论即使过了80岁也能继续工作的方案。” 65岁以上人口比例超过20%的超高龄社会日本，将从明年4月开始实施《高龄者雇佣稳定法》，要求企业必须努力给职员或求职者提供到70岁的就业机会。据悉，在针对“70岁现役社会”实施该法之前，野岛为提高老年人才的利用率，决定率先引入80岁退休制。

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