MS创始人比尔-盖茨：韩国在新冠病毒疫苗研发方面处于先导地位. July. 27, 2020 07:50. by 黃炯? constant25@donga.com. 美国微软（MS）公司创始人、“比尔&梅琳达盖茨基金会”主席比尔•盖茨（照片）12月20日致函文在寅总统称“韩国政府应对新型冠状病毒感染症（COVID-19）的做法给了我很大的感触”，并表示希望进一步加强韩国政府和盖茨基金会的合作。 青瓦台副发言人尹载宽在26日的记者会上表示：“盖茨会长对文在寅总统像现在这样困难的时期所表现出的领导力以及总统夫妇为世界保健所做的努力表示感谢。希望进一步加强韩国政府和盖茨基金会的合作，在应对新冠疫情和其他全球保健课题等方面与文总统一起共事。”文总统与盖茨主席在今年4月的电话通话中讨论了新冠疫情应对措施，而盖茨主席发送书函尚属首次。 据青瓦台称，盖茨主席评价称，“在优秀的防疫和民间领域的疫苗开发等方面，韩国一直处于先导地位。”他还说：“由盖茨基金会支援研究开发的SK生物科学公司若能成功研发出新冠疫苗，那么从明年6月开始，有望年均生产2亿剂疫苗。期待通过在韩国开发的疫苗，在世界各国处于困境的人能够得到实惠。” 盖茨主席在信函中还表示，将扩大对以增进世界公共卫生为目标的“全球健康技术研究基金会（Right Fund）”的出资规模。全球健康技术研究基金会是2018年由韩国保健福祉部和盖茨基金会、韩国生命科学企业联合打造的非盈利基金会，通过该基金会发掘应对传染病技术的有前途的课题，到2022年为止，将支援500亿韩元。韩国政府和盖茨基金会计划分别出资250亿韩元和125亿韩元，扩大出资规模。青瓦台相关人士解释说：“韩国政府在决定是否要扩大出资规模后，将立即对外公布。” 盖茨主席还对韩国方面在上月召开的全球疫苗峰会上表明对世界疫苗免疫联合（Gavi）的贡献意志表达了感谢。另外，盖茨主席还对金正淑女士最近被国际疫苗研究所（IVI）推举为韩国后援会名誉会长表示祝贺，并对金正淑支持国际社会为治疗新冠肺炎和公平公正分配疫苗携手合作表示敬意。金女士8日被选为国际疫苗研究所韩国后援会第4任名誉会长，历任名誉会长由第1任李姬镐女士、第2任权良淑女士、第3任金润玉女士等总统夫人担任。

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