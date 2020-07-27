美国禁止只听网络课的新留学生入境. July. 27, 2020 07:50. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国政府决定，对以新冠疫情为由在秋季学期100%网上听课的大学新留学生不发放签证。已在美国大学就读的学生即使只在网上上课，也会维持签证，但对新生将适用一段时间来拟议实行的限制性规定。 据美国全国公共广播电台（NPR）播报，国土安全部下属的移民和海关执法局（ICE）当地时间24日表示：“允许针对海外留学生发挥签证限制方针灵活性的指针只适用于3月9日之前注册的学生。”也就是说，如果到那时为止还没有注册的新生，如果在这个秋季学期计划全面进行网上听课，就不能得到签证。 据美国教育协会（ACE）透露，计划今年9月新学期进入美国的海外留学生达25万人。美国政策财团（NCAP）认为，由于政府的签证限制方针及新冠疫情的影响，今年在学校注册的留学生人数与去年相比将减少63%至最多98%。美国公民自由联盟（ACLU）在推特上抨击称：“特朗普政府为了把青年移民当作打击目标，正在恶意利用新冠疫情大流行”，“这将给数十万留学生的生活带来障碍。” 哈佛大学向学生们发送电子邮件通报称，“根据100%在线授课方针，海外新生今年秋天不能进入校园”，“可以在家远程听课或申请延期入学”。

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