无论是修宪还是宪法法院裁决，执政党党首都当作自己囊中之物来对待. July. 27, 2020 07:51. . 共同民主党代表（党首）李海瓒24日访问世宗市时表示：“如果修改宪法，规定‘大韩民国的首都为世宗’，世宗市行政首都问题将彻底解决。”在共同民主党院内代表金泰年20日在国会交涉团体代表演说中突然提出“行政首都迁移论”后，又表示有可能推进修改宪法。 金泰年院内代表提出行政首都迁移论后，政界指出，2004年宪法法院提出“大韩民国首都为首尔”的惯例宪法，做出了违宪判决，因此如果不进行修宪，并不容易。当时，执政党内部主流意见是，如果国会通过朝野协议进行立法，就可以突破违宪是非。但是，李海瓒代表又进一步，声称改掉宪法就行了。 旨在修改宪法的全民公投，或是总统提议修宪案，或者要得到国会在籍议员三分之二以上的赞成才能进行。李海瓒代表之所以像似乎不是什么难事一样提出改宪，是因为执政党在4·15议会选举中获得了压倒性的胜利，有拥有接近国会三分之二议席的自信垫底。 李海瓒代表还表示：“应该履行更新宪法法院判决的程序。当时的宪法法官都已换人，如果重新走程序，可以朝着体现国民愿望的方向前进。”这一说法是指，宪法法院目前9名法官中有6人是文在寅总统和大法院院长金明洙提名或民主党推荐的人士，因此有可能得出执政党所希望的结论。 执政党代表公言宣称“修宪即可”“宪法法官都已换人”等言论，这是把宪法视为自己囊中之物的傲慢发言。因为已经掌握了立法部、司法部、行政部的所有权力，所以任何事情都可以随心所欲，隐隐然有这种想法，因此更加危险。 加上李海瓒代表所说的“首尔是肤浅的城市”等发言，整体上体现了首尔与非首尔的对立格局，试图营造氛围。只相信议会选举的胜利，奔向傲慢和分裂的政治，是没有未来的。

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