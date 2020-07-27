法之独裁共和国. July. 27, 2020 07:51. by 金祺容 kky@donga.com. 最近中国到底和多少国家在争斗呢？虽然存在程度上的差异，但产生矛盾的国家至少有15个。而且还是“同时多发性”的战斗。 在政治、经济领域相互产生实质影响的国家至少有4个。与闹出关闭总领事馆这一史无前例的矛盾的美国，几乎在所有领域都在斗争。与一度曾是蜜月关系的英国，也因香港问题矛盾日益加深。对于曾因新冠疫情责任问题展开攻防战的澳大利亚，实施了“禁止牛肉进口”的沉重“一击”。与加拿大互称对方国民是间谍，各逮捕了两人。 在海上和陆地上，围绕国境的纷争国家有11个。在陆地上有4个，在海上有7个，这个数字只计算了最近2∼4个月间中国认为有问题的国家。如果加上表面上没有爆发矛盾的国家，就会变得更多。 随着20名印度军人死亡的消息传开，与印度的国境矛盾已经成为了国际焦点。已经到了无论什么时候爆发与印度的战斗都不奇怪的地步。虽然鲜为人知，但中国6月初擅自占领了尼泊尔领土的一个村庄。这里是70多户人家居住的“路易村”，但中国称这里原来就是西藏领土，动员军人占领。之后去除了尼泊尔树立的国境标志石。 本月初还与不丹发生了主权纠纷。对于相当于汝矣岛面积70倍左右的野生生物保护区域，中国主张本来是中国领土，要求对方交出来。与缅甸的关系也不融洽。据缅甸政府2日透露，中国向边境地区的缅甸反政府武装势力和恐怖组织提供武器等，助长了该地区纷争。缅甸政府怀疑中国的意图是故意加重混乱，以加强对该地区的支配力后予以吞并。 在海上，中国与围绕中国南海的6个国家（地区）都发生了矛盾。台湾、越南、印度尼西亚、菲律宾、马来西亚、文莱。中国主张在南中国海中约90%的领土拥有主权，主张“海上寸土必争”。本月中旬，中国还在南中国海进行了发射3000枚导弹等大规模军事演习。对此，印度尼西亚也于25日在南中国海举行了大规模回应军事演习，台湾也增强了军备。此外，和日本的尖阁列岛（中国称钓鱼岛）矛盾也非常严重。中国海警故意向这里派遣100多天的巡逻船，刺激着主权纷争。 截至昨天，中国试图占领其他国家领土的村庄，将其变成自己的领土，在海上也以类似的方式行动。这是“力量的炫耀”。美国比中国拥有更大的力量，长期以来之所以成为“全球领导者”，其背景是和平和人权等“名分”，这一点不容忽视。 就算中国在这场战争中获胜，它能否成为“全球领袖”呢？如果不认同不是中国共产党的价值而是世界价值，那么很有可能在国际社会上沦为“孤家寡人”。只留下以15比1战胜对手的“不是传说的传说”。

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