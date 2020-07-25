美国职棒大联盟姗姗来迟的开幕，美“新冠肺炎防疫司令塔”福西开球. July. 25, 2020 07:44. by 金培中 wanted@donga.com. 在美国国内新型冠状病毒感染症（COVID-19）累计确诊人数超过400万人的情况下，美国职棒大联盟（MLB）24日以卫冕冠军华盛顿国民队与世界大赛最多冠军（27次）得主纽约扬基队的比赛为开端拉开了帷幕。本赛季将成为每支球队只进行60场比赛的迷你赛季。 在华盛顿国家公园举行的华盛顿队与洋基队的比赛中，美国国家过敏症和传染病研究所(NIAID)所长安东尼•福西作为开球者出场，吸引了人们的视线。来自纽约的福西所长是华盛顿队的铁杆粉丝。虽然特朗普总统没有亲自来到棒球场，但他邀请洋基队出身的传奇终结投手马里亚诺•里维拉和青少年球员到白宫进行投接球，欢迎新赛季的开幕。 在当天举行的华盛顿队和洋基队、洛杉矶道奇队与旧金山队（道奇队球场）的比赛之前，选手们以反对种族歧视的庆祝方式在演奏国歌时落败。国家公园的投手踏板上刻有意思是“黑人的命也是命”的BLM(black lives matter)。 在正式揭幕战上，洋基队凭借新王牌加里特•科尔的5局1个被安打、失1分的好投球和让卡劳•斯坦顿的3打点（包括2分本垒打）的出色表现，以4比1（第6局因强降雨判断提前结束比赛）获胜。另一场比赛中，道奇队以8比1完胜旧金山。 “韩国怪物”柳贤振（多伦多蓝鸟）将在25日美国佛罗里达州圣彼德斯堡纯品康纳室内体育场举行的与坦帕湾光芒队的客场比赛中首发出场。坦帕湾队有柳贤振的东山高中后辈崔志万。两人至今还没有在美国职业棒球大联盟中对决过。崔志万在接受《坦帕湾时报》采访时表示：“能与对方正面展开较量感到很荣幸。” 以美国职业棒球大联盟为起点，在3月以后暂停的美国职业体育将重新启动。北美冰球联盟（NHL）和美国职业篮球（NBA）将分别于29日和31日重新举行联赛。美国职业橄榄球联赛(NFL)正在等待9月开幕。暂时都是“无观众”比赛。 相反，对推迟到明年举行的东京奥运会相关对外形象颇费心思的日本，在确诊患者没有减少的情况下，在韩美日三国中，首先允许观众入场。职业棒球和职业足球从10日开始最多允许5000名（体育场可容纳人数的50%以下）观众进入赛场观赛，之前以无观众形式进行的相扑也从19日开始允许观众入场。

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