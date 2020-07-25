既不能过分贬低“脱北者”，也不能进行“色彩论”攻击. July. 25, 2020 07:44. . 在23日举行的对统一部部长候选人李仁荣的国会人事听证会上，“脱北”外交官出身的太英浩议员问道：“李候选人还是主体思想上的信奉者吗？没有找到你是什么时候如何转变思想的”。随后，执政党人士一致对太英浩展开了批判攻势。共同民主党最高委员朴光温昨天表示，“要求公开宣布思想转变是过去人民审判时的胡言乱语”，最高委员薛勋表示，“必须就反宪法的妄言向国民道歉”。 青瓦台行政官出身的文正福议员在社交媒体上表示：“这不该是在朝鲜受到待遇生活之后逃走的人该说的话。看起来是叛徒的疯狂。”虽然后来删除了该文章，但是国会议员对冒着生命危险逃离朝鲜独裁体制来到自由大韩民国怀抱的太英浩议员进行指责，简直难以相信这是国会议员的发言。 执政党人士对太英浩议员说，“你应该进一步学习民主主义”，将“脱北者”当作外来人进行诋毁，这种行为绝对不能容忍。因为居住在国内的“脱北者”人数达到了3万多人，“脱北者”出身的人可以作为国民的代表堂堂正正地站出来，表现出了多样性和包容性，而这是对我国民主水平的亵渎。 作为经历过反人权的朝鲜体制的太英浩议员，李仁荣候选人对“民族解放（NL）路线”掌握主导权的全国大学生代表协议会第一期议长被拘留的过去经历怀有疑心。因此，从这一思路出发，即使质疑他是否适合担任与朝鲜政权打交道的统一部部长，太议员使用“思想转变”等措辞加以指责，也是不恰当的。 虽然有必要严格验证李仁荣对朝鲜体制和韩半岛状况的过去认识如何、现在如何等，但应该避免像过去独裁政权的“颜色论”攻势那样，在提问时带着偏见产生打上烙印效果的方式。思想转变制度在独裁政权时期曾被恶意利用为压制民主化运动的手段，在侵犯宪法保障的思想自由等争议后，于1998年金大中政府执政后被废除。 不管是“脱北者”出身的第一位选区国会议员太英浩议员，还是总管对朝政策的李仁荣候选人和共同民主党，如果都同意自由民主这一宪法的价值和精神，就不能把这次事件当作“你被逮住了”的政治斗争。现在不应该陷入朝鲜所希望的韩国内部矛盾，而是应该共享和缩小彼此的认识分歧。

한국어