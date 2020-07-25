不能只相信水银柱. July. 25, 2020 07:45. . 虽然韩国没有受到大的损失，但是给中国和日本带来巨大损失的今年梅雨季节，预计也将于下周结束。现在我们要准备的是即将到来的夏季酷暑。一到冬天气温就降至零下68度、被称为世界上最冷地区的俄罗斯别尔霍扬斯克的水银柱气温达到历史最高的38度，预示着今夏的高温天气非同寻常。 炎热与我们的生存息息相关。因为身体的体温是36.8度，想要保持一定的温度，所以如果马上体温高出3度以上，持续数小时，生命就会变得危险。如果体温升高，皮肤表面会出汗，有助于发热快速发散。但如果湿度高，即使温度相同，汗也不容易蒸发。 以反映温度和湿度的湿球温度（TW）为基准，如果达到35度，汗就不会再蒸发，我们的身体将无法排出热量。这也是35度的湿球温度被称为“生存极限温度”的原因。美国加利福尼亚理工大学研究团队表示，在亚洲的印度河流域、中东波斯湾的红海海岸地带、北美西南部海岸地带等地已经记录到了35度以上的湿球温度。 虽然湿球温度也很生疏，但还有一个温度需要我们注意。那就是与辐射热相关的黑球温度。因为即使是相同的气温、相同的湿度，根据辐射热我们身体感受到的热压也不相同。如果说湿球温度与我们身体的自律管理有关，那么黑球温度与我们身体遭受的损失有着很深的关联。 最终，只有同时了解湿球温度和黑球温度，才能真正了解人体所经历的炎热。为此准备的就是同时考虑气温和辐射热、湿度的温热指数（WBGT·Wet-Bulb Globe Temperature）。美国国防部为减少训练兵野外训练时的温热病危害而开发的温热指数，目前由日本和澳大利亚气象厅公布。 在韩国，首尔市最能充分利用温热指数。首尔市去年在850多处设置了物联网城市数据传感器，将温热指数作为主要城市环境指标。特别是在阳川区，在18个城市数据传感器上设置了黑球温度计，用于测定温热指数。据该数据显示，即使是同样的球，根据位置的不同，温热指数也会出现25.7和29.1之间最高达3.4的差距。该指数最低的地方只要摄取充足的水分，就可以进行30分钟以下的运动，但最高的地方则要避免剧烈运动。 至今为止，我们经常是只相信水银柱数字来判断炎热。但是要铭记，水银柱所指的数字和我们身体感受到的暑热不同，要制定符合自己身体的应对方案。另外，应该制定以学校或野外工作岗位为中心，考虑温热指数的行动方针。希望所有国民能更准确地掌握自己身体感受到的炎热，并期待能够智慧地克服炎热的一天到来。

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