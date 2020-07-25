成为公式化的文在寅政府“周五人事”. July. 25, 2020 07:45. by 黃炯? constant25@donga.com. “周五发表，到这个程度现在已经是公式了。” 这是青瓦台24日对1名首席秘书和4名秘书进行人事调整后，执政党做出的反应。因为此前青瓦台几乎都在周五公布了部长级等主要任命职位。 最近的人事变动——国家情报院院长、统一部部长、青瓦台国家安保室长的更替，是在星期五的本月3日，国民权益委员长和警察厅的人事变动也是在星期五的上个月26日。此前，部长级的国务协调室长人事安排也是在5月8日的星期五，最近实施的大规模内阁改组——去年8月的内阁改组也是星期五。 对此，青瓦台相关人士表示：“人事程序上刚好集中在周五。”通常经过周初会议等程序，最快在周四下午或周五，最迟在周日之前通过文在寅总统的决心作出决定的情况很多。 但是，有人指出，青瓦台是不是为了最大限度地减少负面舆论，把影响较小的星期五选定为人事安排。美国政界也把星期五称为“扔垃圾的日子（TAKEOUT THE TRASH DAY）。”这是对利用周六读报的人少这一点、选择在周五集中发布负面新闻的讽刺。 实际上，不仅是人事问题，政府政策也集中在周五公布。教育部在2018年8月17日发表了《2022年高考改革案》，2018年12月14日保健福利部公开了国民年金改革案。机务司令部于2018年7月20日制定的《戒严令讨论文件》详细资料和2018年11月9日撤换前经济副总理兼企划财政部部长金东渊和前总统政策室长张夏成也都是在星期五完成的。

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