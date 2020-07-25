国内职业棒球从明天开启允许观众现场观战，人数控制在体育场可容纳人数的一成范围内. July. 25, 2020 07:45. by 金培中 wanted@donga.com. 因新型冠状病毒感染症（COVID-19）而被关闭的棒球场观众席将在时隔82天后重新开放。 韩国国务总理丁世均在24日举行的应对新冠疫情中央灾难安全对策本部会议上表示：“期待通过网络助威弥补遗憾的众多国民重新进入体育场观赛。将在彻底遵守防疫守则并控制观众人数的情况下小规模放开体育赛事。” 因此，从5月5日开幕后一直以“无观众比赛”形式进行的职业棒球联赛将从26日开始允许观众现场观战。入场规模暂时控制在体育场可容纳人数的一成范围内。职业足球也将从下月1日开始允许观众入场。考虑到防疫情况，观众规模将逐渐扩大。职业高尔夫球赛事则将空场举行至下月底，再视情况决定是否放开观众入场。但是，光州、全南等实行保持社交距离第2阶段的地区，在降级以后允许观众入场。 职业棒球从26日在首尔蚕室（LG-斗山）、高尺巨蛋（乐天-Kiwoom）、水原（NC-KT）等举行的比赛开始，就可以看到球迷坐在观众席上的风景。由于入场券只能在网上预售，所以各球队计划从25日上午开始开设预售网站，方便球迷购买入场券。蚕室球场和水原KT Wiz Park可以分别可容纳2400名和2100名观众。同一天在光州举行的三星-KIA战，由于光州市实施的保持社交距离第2阶段至少要维持到本月29日，因此，比赛仍将以“无观众”的方式进行。由于大田市正在进行的‘保持高强度的社交距离运动’要持续到26日，因此韩华队将从27日开始允许观众入场。 韩国棒球委员会（KBO）决定根据1日发表的“应对新冠疫情第三次统一手册”控制观众入场规模。购买入场券的程序也比平时复杂。为了掌握新冠肺炎确诊患者的动向，只接受网上信用卡的预购，并在预购页面明示新冠疫情相关安全守则后，再寻求同意程序。如果不同意，就无法预售。在体育场出入口，通过QR码认证程序再次确认身份。 所有观众在赛场上必须戴口罩，在赛场出入口进行的发热检查中，如果体温超过37.5度，将被禁止出入。由观众亲和坐席组成的儿童区座席等没有运营，而是让来到体育场的观众以空一个座位以上的方式就坐。水原KT Wiz Park已经完成了区分观众席可以坐的地方和不可以坐的地方的胶带作业。 平时观看比赛时吃的食物也不能带入赛场，在赛场内购买的食物只能在指定场所食用。 随着职业体育允许观众入场，各俱乐部的财政困难在一定程度上也将得以缓解。以棒球为例，由于“无观众比赛”导致入场收益消失，平均每场比赛损失1亿韩元左右。拥有球场内设施运营权的球队也因未能在棒球场内经营店铺，所以大体上没能得到根据销售而签定的租赁收益。 对于允许观众现场观看比赛，棒球迷们大体上持欢迎立场。一位棒球迷满怀期待地说：“我想亲自来到比赛场，感受选手们的热情，同时也要挺起因新冠疫情而缩成一团的肩膀。”也有遗憾的反应。公司职员A某说：“为了大声助威和享受大快朵颐的乐趣，来到了棒球场。因为有很多制约因素，所以去现场观看似乎还为时过早。”

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