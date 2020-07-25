中国报复，关闭美国领事馆，发动“全面战争”. July. 25, 2020 07:45. by 纽约=常驻记者 柳在东、北京=常驻记者金基龙 jarrett@donga.comkky@donga.com . 美国强烈指责中国国家主席习近平是“破产的极权主义的信奉者”，并宣布将全面修改对华包容政策基调。为了报复美国关闭中国驻休斯敦总领事馆，中国政府下令关闭美国驻四川省成都总领事馆。 有分析认为，随着美中贸易纠纷、新冠疫情责任攻防战、香港维护国家安全法的制定等，水平不断提高的中美矛盾升级为全面外交战，两国建交41年来首次面临断交之前的状况。 美国国务卿迈克·蓬佩奥当地时间23日在加利福尼亚约巴林达的尼克松图书馆发表了题为《共产国家中国与自由世界的未来》的演讲。他在演说中表示：“前总统理查德·尼克松曾说，‘我们担心我们是不是让中国向世界开放，制造了怪物'，现在我们正处于这种状况。”他的意思是，自1972年时任美国总统尼克松访问中国后，美国持续了约50年的对华包容政策，成为中国成长为威胁西方世界的最大敌国的契机。 随后，蓬佩奥表示，“有必要牢记中国共产党的本质是马克思和列宁政权”，“全世界热爱自由的国家应该诱导中国的变化”，要求同盟国共同参与对华施压。对于关闭中国驻休斯敦总领事馆的决定，他声称：“因为这是中国间谍活动和知识产权盗窃行为的中心。” 中国外交部24日向驻中国美国大使馆通报称：“撤销美国驻成都总领事馆的设立和运营许可”，“美方必须停止驻成都总领事馆的所有业务和活动。”外交部表示：“此次措施是对美国不理智行为的正当而必要的应对”，“也符合国际法、国际关系基本准则和外交惯例。” 他接着补充说：“中国并不希望看到美国和中国现在所处的状况”，“希望美国立即撤回错误的措施，为两国关系正常化创造必要条件。”

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