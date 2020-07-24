6•25时期流落海外的松广寺“炽盛光如来图”从英国收回. July. 24, 2020 07:48. by 金民 kimmin@donga.com. 推测为6•25战争时期流落海外的朝鲜时代佛画回到了祖国怀抱。 大韩佛教曹溪宗（总务院长圆行大师）23日表示，与国外所在文化遗产财团（理事长崔应天）和松广寺一起收回了曹溪丛林松广寺的《炽盛光如来图》。 之前，国外所在文化财团上个月对海外的韩国文化遗产进行了监测，结果确认松广寺的《炽盛光如来图》在国外拍卖市场拍卖。财团分析该佛画的下端记录后发现，制作年份和供奉的寺刹名虽然被毁损，但了解到该佛画曾供奉在松广寺的庵内。之后经过与收藏者的协商，于上个月28日从英国收回了画作。 该记录中有香湖妙英和龙船天禧大师参与佛画制作的内容。两位大师是19世纪后期在全罗道活动的画僧，曾制作了很多松广寺和仙岩寺的佛画。还有1857年在松广寺建立供奉《炽盛光如来图》的星山阁的内容。此次收回的《炽盛光如来图》很有可能被供奉在星山阁。 《炽盛光如来图》是将北极星、北斗七星等星座，用如来和圣君进行拟人化描写的佛画。在韩国国内，流传着该佛画是高丽∼朝鲜后期制作的作品的说法。据悉，松广寺的《炽盛光如来图》是在1898年创作的，在绸缎基底上彩绘而成，大小为141×102厘米。中央有炽盛光如来，左右两边象征太阳和月亮的日光菩萨和月光菩萨双手合十。 曹溪宗方面表示：“就像过去收回的云门寺《七星图》、奉恩寺《十王图》和梵鱼寺《神众图》一样，将与国外所在文化遗产财团合作，系统地收回国外文化遗产。”

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