作为百年大计的行政首都搬迁，不是像军事行动那样强行推进的事情（附繁体版）. July. 24, 2020 07:47. . 共同民主党院内代表金泰年20日在交涉团体代表演说中提议迁移行政首都后，执政党正在展开速度战。金泰年在昨天的政策协调会议上强调，“完成行政首都已成为公论，的完成，那就进行到底吧。”据悉，共同民主党成立了以禹元植议员为团长的工作组，并制定了“在2022年总统选举之前，通过朝野协商制定并推进行政首都迁移特别法”的行动计划。 虽然执政党领导层称这不是为转变局面而提出的问题，但从时间上来看，这一突然推进的背景令人难以释疑。出台22次的房地产对策的失败和前首尔市市长朴元淳的性骚扰嫌疑，直接导致了国政支持率的下降。金泰年以迁移行政首都的名义提出“缓解首都地区过于密集和缓解房地产问题”，也与这种氛围不无关系。这也是有评价称行政首都迁移是扭转房地产失败政局的反转筹码的原因。 迁移青瓦台和国会等迁移行政首都，事实上等于迁都。这是一个国家应该作为百年大计推进的重大问题。虽然2004年宪法法院的违宪判决也是需要克服的难关，但这种重大历史事件难道是像军事行动一样强行推进的事情吗？也就是说，连政府在制定并推进细小政策时也要经历的最起码的公论化程序都没有，就抛出来要求接受执政党人士密室讨论出来的结论。 现在要讨论的课题也不只一两个。从冷静评价作为行政中心复合城市打造的世宗市的功过开始，在研讨南北关系和国土综合发展战略的基础上，绘制蓝图，并提交给国民，这才是正道。具有亲文在寅倾向的前总统直属政策企划委员长郑海求21日表示：“行政首都问题应该考虑朝鲜这一存在”，“这不是一瞬间就能判断的问题，即使需要时间，也应该进行认真的讨论。” 文在寅总统表示，自发生新冠疫情以后，最大的国政课题是克服新冠经济危机。为此，政府和执政党通过了超过35万亿韩元的第三次补充预算案，并表示今后5年内投入76万亿韩元预算的韩国版新政将作为泛国家性课题推进。在这种情况下，政府又要推进需要数十万亿韩元预算的行政首都迁移计划，难道要毫无计划地开展工作吗？如果执政党考虑到大选这一政治日程而仓促推进看似出于政略的行政首都迁移构想，将很难得到国民的同意。《社論》作為百年大計的行政首都搬遷，不是像軍事行動那樣強行推進的事情鄭淵旭評論員 / jyw11@donga.com 共同民主黨院內代表金泰年20日在交涉團體代表演說中提議遷移行政首都後，執政黨正在展開速度戰。金泰年在昨天的政策協調會議上強調，“完成行政首都已成為公論，的完成，那就進行到底吧。”據悉，共同民主黨成立了以禹元植議員為團長的工作組，並制定了“在2022年總統選舉之前，通過朝野協商制定並推進行政首都遷移特別法”的行動計劃。 雖然執政黨領導層稱這不是為轉變局面而提出的問題，但從時間上來看，這壹突然推進的背景令人難以釋疑。出臺22次的房地產對策的失敗和前首爾市市長朴元淳的性騷擾嫌疑，直接導致了國政支持率的下降。金泰年以遷移行政首都的名義提出“緩解首都地區過於密集和緩解房地產問題”，也與這種氛圍不無關系。這也是有評價稱行政首都遷移是扭轉房地產失敗政局的反轉籌碼的原因。 遷移青瓦臺和國會等遷移行政首都，事實上等於遷都。這是壹個國家應該作為百年大計推進的重大問題。雖然2004年憲法法院的違憲判決也是需要克服的難關，但這種重大歷史事件難道是像軍事行動壹樣強行推進的事情嗎？也就是說，連政府在制定並推進細小政策時也要經歷的最起碼的公論化程序都沒有，就拋出來要求接受執政黨人士密室討論出來的結論。 現在要討論的課題也不只壹兩個。從冷靜評價作為行政中心復合城市打造的世宗市的功過開始，在研討南北關系和國土綜合發展戰略的基礎上，繪制藍圖，並提交給國民，這才是正道。具有親文在寅傾向的前總統直屬政策企劃委員長鄭海求21日表示：“行政首都問題應該考慮朝鮮這壹存在”，“這不是壹瞬間就能判斷的問題，即使需要時間，也應該進行認真的討論。” 文在寅總統表示，自發生新冠疫情以後，最大的國政課題是克服新冠經濟危機。為此，政府和執政黨通過了超過35萬億韓元的第三次補充預算案，並表示今後5年內投入76萬億韓元預算的韓國版新政將作為泛國家性課題推進。在這種情況下，政府又要推進需要數十萬億韓元預算的行政首都遷移計劃，難道要毫無計劃地開展工作嗎？如果執政黨考慮到大選這壹政治日程而倉促推進看似出於政略的行政首都遷移構想，將很難得到國民的同意。

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