LG显示器中国广州OLED面板新厂23日正式投入量产. July. 24, 2020 07:49. by 洪锡浩记者 will@donga.com. LG显示器表示，位于中国广州的8.5代有机发光二极管（OLED）面板新工厂已正式进入批量生产阶段。 23日，据LG显示器透露，当天在中国广州OLED面板工厂举行的出货仪式上，社长丁豪荣等主要经营团队出席，正式宣布开始量产作业。LG显示器和中国广州开发区一起投资约5万亿韩元建设的该工厂是48、55、65、75英寸等大型OLED面板生产的主力基地。虽然工厂于去年8月开始运作，但由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情的扩散等影响，量产日程被推迟。对此，LG显示器今年先后分4次向当地派遣了900多名核心技术人员，成功构筑了批量生产体系。广州OLED面板工厂每月可以生产6万张（玻璃原板投入标准）规模的面板。包括每月量产7万张规模的坡州工厂在内，LG显示器月均产量可达到13万张。LG显示器计划，根据市场需求，将广州工厂的生产能力扩大到每月9万张。 另外，LG显示器当天公布，今年第二季度(4~6月)的营业损失为5170亿韩元。由于新冠肺炎疫情扩散，需求的不确定性增大，电视和移动面板生产调整导致的固定费用负担增加，比第一季度（-3619亿韩元）赤字幅度增大。另外，液晶显示器（LCD）面板价格的下跌也对收益恶化产生了影响。

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