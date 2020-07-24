“关闭中国驻休斯敦总领事馆”矛盾愈演愈烈. July. 24, 2020 07:49. by 华盛顿=李政恩 常驻记者/北京=金基龙 常驻记者 lightee@donga.com. 就美国对中国驻得克萨斯州休斯敦总领事馆采取关闭措施一事，美国总统唐纳德•特朗普表示：“任何时候都有可能追加关闭中国领事馆。” 美方不顾中方的强烈反对和全世界的忧虑，反而提及追加措施的可能性，将对华施压水平提升到了最高潮。 特朗普总统当地时间22日在白宫举行的新闻发布会上如此表示，“我认为我们关闭的地方（中国驻休斯敦总领事馆）着火了，所有人都说‘着火了’，但我认为他们好像烧毁了文件和档案。”言下之意就是，中国总领事馆可能想删除有关中方在美国国内进行非法活动的记录。 当天，美国副国务卿史蒂芬•比根在参议院外交委员会以“美国的对华政策”为主题举行的听证会上确认，此次措施是根据特朗普总统的指示进行的。比根副国务卿对中国进行了逐一批评，他说：“中国抢夺美国技术、侵犯知识产权等每个悬案都接连发生纠纷，所以才会采取这样的措施。” 中国驻美大使馆发表声明批判称，“美国的主张是毫无根据的牵强附会。”中国驻休斯敦总领事蔡伟在接受美国广播公司（ABC）的采访时也毫不客气地批评道：“因美方的决定，受到了很大的冲击。美国某些政客总是在撒谎，请收起那套忽悠的把戏吧。”

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