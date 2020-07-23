爱宝乐园迎来国内第一只大熊猫宝宝. July. 23, 2020 07:47. by 黃泰皓 taeho@donga.com. 世界上仅存2000多只的濒危物种大熊猫在国内首次诞生。三星物产22日表示：“20日晚上9时49分，在京畿龙仁市爱宝乐园动物园生活的韩国唯一一对大熊猫雌性爱宝（7岁）和雄性乐宝（9岁）夫妻自然繁殖成功，爱宝在开始阵痛1个半小时后，顺利产下一只雌性大熊猫宝宝。大熊猫宝宝身长16.5厘米，体重197克。” 这距离2016年3月爱宝、乐宝熊猫情侣来到韩国，在爱宝乐园生活已过去1601天。入境时分别只有3、4岁的父母大熊猫在爱宝乐园健康成长，长成了120公斤左右的成体，从去年开始爱宝乐园方面对它们的怀孕和生育期待很高。 大熊猫的育龄期一年只有一次，3、4月左右只有1~3天。 另外，幼崽是以成体体重800分之一至900分之一的早产儿状态出生的。因此繁殖面临非常大的困难。饲养员姜哲元说：“为了熟悉彼此的体味，定期更换房间，通过定期的健康检查，科学分析荷尔蒙变化数据，选择最佳同房日，并于今年3月成功实现了自然交配。” 新生的熊猫虽然出生在韩国，但继承了父母的“国籍”，属于中国。熊猫父母是以中国政府租借的形式来到韩国的。大熊猫宝宝将由韩国出资50万美元的基金，饲养到成体后过4~5年再送回中国。游客公开计划将在大熊猫宝宝出生5~6个月后进行。

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