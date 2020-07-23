看着以前的MV...歌手和粉丝之间热闹的回帖讨论. July. 23, 2020 07:47. by 金哉希 jetti@donga.com. “造型师们为购置舞台服装，甚至都去了海外。这是非常昂贵的名牌。” 组合“帝国的孩子们（ZE：A）”的成员金桐俊于本月12日在NAVER“V LIVE”中对于2012年发行歌曲《后遗症》底下的评论（留言）做出了这样的回复。该评论称“大家都是穿着家里的衣服来的吗？ 衣服一点都不合适”。 《后遗症》也像歌手Rain的歌曲《Gang》一样，以“C级情绪”的音乐在网上成为话题，有很多留言，而金桐俊亲自阅读了留言，与粉丝们进行了沟通。被问到“为什么歌曲的结尾要以‘猫叫’结束”时，他回答说，“作曲家说这样唱才有感觉。”粉丝将相关视频编辑后上传的“金桐俊读后遗症回帖” YouTube视频的点击量达到了48万次。 YouTube上出现了很多收集并提供歌手过去MV或舞台视频底下的留言的频道，歌手们阅读相关留言后做出反应的内容也跟着获得了人气。以歌手Rain的2017年发售曲目《Gang》的MV底下的有趣留言为契机，重新审视了“C级感性”歌曲，演唱相关歌曲的歌手们亲自阅读留言，与粉丝进行沟通。这与好莱坞明星们在美国ABC电视台的脱口秀《吉米晚间脱口秀》中亲自阅读了《恶毒推文（man tweets）》并发表意见的栏目非常相似。 ZE：A歌曲中，像《后遗症》中出现的令人费解的歌词那样，指责与歌曲氛围不相符的服装和舞蹈等留言多的歌曲是《Mazeltov》。最近开设YouTube频道“Minooha”的ZE：A成员河珉宇也以“（正在读回帖）真的出现了”为题，上传了一段阅读《后遗症》和《Mazeltov》底下的留言的视频。对于《Mazeltov》相关留言，针对“这是一首让人加把劲儿的歌曲，为什么会有向自己的头部开枪的编舞”这一回帖，他拍手大笑道，“这是连我也无法理解的编舞。”看到该视频的粉丝们给出了“让我们发笑的重点和当事人一样，真有意思” 等反应。 汇集搞笑留言的YouTube频道“Legend That”新设了艺人阅读与自己相关的留言的“本人留言板”栏目。该栏目由偶像组合NU'EST的姜东浩、ZE：A的任时完等出演，他们一边阅读过去发售曲目底下的留言，一边与粉丝们进行沟通。

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