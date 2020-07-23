时隔两个世纪重新找到的作家姓名. July. 23, 2020 07:47. . 一位身着简洁白色连衣裙的年轻女性正在画画。右手握着铅笔，左手把着放在大腿上的黑色画板。金发的长发往上梳起，身体微躬，充满朝气而强烈的视线，凝视着我们。 1917年这幅画被捐赠给纽约大都会美术馆时，毫无疑义地被认为是法国新古典主义大师雅克·路易·达维德的杰作。画儿被称为“纽约的大卫”，成为美术馆中最受欢迎的名画。但1951年发生了令人震惊的事情。美术师查尔斯·斯特林表示：“该肖像画被展出，是在达维德拒绝参加的1801年巴黎沙龙展上”，“画家可能是达维德的女弟子康斯坦斯·夏尔邦蒂埃。”著名美术史学者的意见立即被当作真理接受。 之前一直称之为大卫杰作的学者们突然改变了态度。他们纷纷指出，这并不是发现了一个能与达维德相媲美的惊人女画家，而是作品的错误部分和缺点现在才得到了解释，它是一幅流露出“女性气息”的画。1995年，美术史学家玛格丽特·奥本海默主张，这是另一位女画家玛里德尼兹·比勒的作品。对于比勒尔，除了出生于画家家庭、与两个姐姐一起作为肖像画家活动、与建筑师结婚之外，几乎没有其他传闻。美术史家安妮·希戈内特进一步查明了画家是比勒，画中的背景是曾被学美术的女生用作工作室的卢浮宫的一个画廊里的事实。画中的模特是画家的同事夏洛特·杜巴尔·多涅，当时两人都是那里的学生。 目前，美术馆将作者姓名记作“比勒”。画家寻回自己的名字，共花了两个世纪。比勒在结婚后也继续了作品活动，但是剩下的只有极少数。也许还有一些作品挂上了男画家的名字，悬挂在别的美术馆的墙上。

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