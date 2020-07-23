“惩罚富人”的税制改革……动摇税收均衡的“税金政治”. July. 23, 2020 07:48. . 政府昨天召开税制发展审议委员会，确定了明年的税法修改案。提高所得税的最高税率，增加富裕阶层税金，减少小规模个体户的税负，是典型的“富人增税、平民减税”。与拥有压倒性议席的共同民主党已经达成协议，预计大部分将照常实行。 修正案的“突然王牌”是提高所得税率。制定超过10亿韩元的区间，税率比现有的42%提高3个百分点，达到45%。16000名左右的人每年要多交9000亿韩元的税金。文在寅政府在2017年将最高税率从40%提高到42%，创下了“任期内两次上调所得税”的罕见纪录。 综合不动产税的一住宅拥有者税率上升了0.1∼0.3个百分点，三住宅拥有者和调整对象地区两住宅拥有者的最高税率最高达到了6.0%。从明年6月开始，出售住宅的多住宅者最多要缴纳75%的惩罚性转让所得税。 相反，把附加价值税简易课税对象标准提高至年销售额8000万韩元，对约23万名经营者减免5000亿韩元的税金。简易课税对象的扩大违背了税源透明性扩大原则，所以税政当局长期以来一直反对，但由于执政党的强烈要求，最终被包括在改革方案中。 文在寅总统出面阻止，政府决定将股票交易收益转让所得税的征收推迟到2023年，证券交易税的下调将提前一年从2021年开始。改革方案明确表明的意图，将最大限度地消除可能引起包括执政党支持层在内的阶层不满的因素，对“拥有更多的人”尽可能以最大值增加税金负担。 一直承担80%左右劳动所得税的上层10%高收入层的负担必然会加重。仍有40%左右的劳动者没有缴纳所得税，正向着“宽税源、低税率”原则的相反方向发展。由于税率的提高，包括地方所得税在内的韩国实际所得税最高税率增加到了49.5%，在国民收入3万美元、人口5000万名以上的经济合作与发展组织会员国中位居第七。远远超过了美国、英国、德国、意大利。 据说，所得税率上调案是在最后接受执政党的要求后加入的。由于房地产政策失败等，支持率急剧下降，所以出现了寻求加强“富人vs穷人”构图的税制改革。虽然过去也有很多政权以政治理由修改税制，但从未如此露骨地包含理念性意图来改变税制这一国家根基。政治逻辑正在打破税收制度的均衡。

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