“与李青龙没能在同一支球队效力有些遗憾，但‘双龙德比’让我很兴奋”. July. 23, 2020 07:47. by 金正勋记者 hun@donga.com. “（如果8月30日的‘双龙德比’成功上演）这对我来说是一场特别的比赛。” 时隔11年重返国内舞台的奇诚庸（31岁•FC首尔•照片）22日在入队记者会上对与“挚友”李青龙（32岁•蔚山现代）的对决表示期待。奇诚庸表示：“李青龙是我尊敬和喜欢的朋友。昨天也通了电话，但遗憾的是我们两人没能在同一支球队效力。虽然之前曾在英国赛场进行过对决，但在韩国国内见面时，心情应该会很奇妙。” 奇诚庸和李青龙在2006~2009年间曾一起在首尔效力。奇诚庸1989年1月出生，李青龙1988年7月出生，但由于奇诚庸是“89年生大生日”，两人一直像同龄人一样交往。李青龙于2004年率先披上了首尔队的战袍，奇诚庸于2006年加盟。两人从2007年开始作为球队的主力活跃起来。球迷们曾称“韩国足球的未来”的两人为“双龙”。2009赛季结束后，李青龙前往英超博尔顿队，奇诚庸则前往苏格兰豪门凯尔特人队，两人开始了欧洲生活。本赛季即将来临之际，身穿蔚山现代队队服的李青龙，在截至22日进行的前9轮联赛中取得了3粒进球、1次助攻的成绩。 奇诚庸还对活跃在卡塔尔联赛的同龄球员具滋哲（31岁•阿尔加拉法）发出了强烈的信号。最近，在具滋哲的社交网络服务(SNS)上留下“快点回到韩国”信息的奇诚庸表示，“从小就苦恼着如何将我们得到的那些东西反馈给球迷，并思考如何结束自己的足球生涯。因为曾一起讨论过这些话题的滋哲也热爱K联赛，所以我想如果合约到期，滋哲应该也不难做出决定（回归K联赛）。” 奇诚庸当天还透露了最终选择首尔作为K联赛回归球队的理由。他说：“在（协商破裂的）冬季，对球队确实有过遗憾的部分。但是，因为新型冠状病毒感染症，我在西班牙与家人分开生活之后，对家人的思念越来越深，也重新想到了重返K联赛。在这次协商过程中，还与崔龙洙主教练进行了充分的对话。”

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