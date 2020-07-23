三星电子向半导体合作企业员工提供365亿韩元的巨额奖励. July. 23, 2020 07:48. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子22日表示，向第一、二次半导体优秀合作公司的职员支付今年上半年（1~6月）的奖金，总共365.3亿韩元。以上半年为准，这是历届规模最大的一次。三星电子方面期待此次奖励能对因新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫情而停滞不前的内需经济的活性化（刺激内需）有所帮助。 当天，三星电子表示，上半年将向达成“生产效率”和“安全”目标的297家半导体优秀合作公司的2.3万多名职员提供奖励。与去年上半年的奖励（共323.3亿韩元）相比，增加了42亿韩元。三星电子通常会在上、下半年分两次向生产及品质相关合作公司提供生产效率奖金，向环境安全及基础设施相关合作公司提供安全奖励，从2010年开始到目前为止，三星电子支付的奖金共达3800亿韩元。 在三星电子华城工厂负责管道施工的西江I.N公司职员金贤锡表示：“计划把就业后第一次得到的奖励用于家庭旅行。为了每年都能得到奖励，我们将更加重视公司的成果和安全。”华城工程代表柳成木表示：“1993年开始与三星电子合作后，公司的销售额和人力规模分别增加了约10倍和20倍。与三星电子的合作是公司成长的基础。” 另外，三星电子从今年开始为了强化合作公司的安全文化力量，与爱德华韩国、Doowon ENG等5个合作公司一起新设了“领跑人(Pace Maker)”制度。这些合作公司计划与三星电子运营定期协议体，自律性地提高安全力量。

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