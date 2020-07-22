韩国开始运用世界第十颗军事卫星，独立侦察卫星的战斗力化有望提速. July. 22, 2020 07:45. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韩国成功发射了第一颗军事卫星“ANASIS-II”。至此，韩国成为世界上第十个运用军事卫星的国家。由于拥有独立的军事通信卫星，预计今后移交战时作战指挥权的必要战斗力——国产侦察卫星的战力化也将提速。 21日，据防卫事业厅透露，“ANASIS-II”当天上午6点半在美国佛罗里达州卡纳维拉尔角宇宙发射场被太空探索技术公司的“猎鹰9”火箭搭载后发射。“ANASIS-II”在发射32分钟后，在630公里高空与“猎鹰9”号正常分离，并于上午8时19分左右与法国图卢兹卫星控制中心成功进行了首次通信。 “ANASIS-II”将展开天线和太阳能电池板，经过电力供应和两周的轨道变更工作，落稳在约3.6万公里高空的静止轨道上。据悉，卫星制造公司空中客车通过与地面站的通信，确认了“ANASIS-II”整体状态良好。在经过3个月左右的性能检验后，将移交给韩国军队，用于正式执行任务。防卫事业厅相关人士表示：“今后将通过国防科学研究所开发的地面终端机试验评价，在年内投入使用。” 军方认为，如果“ANASIS-II”正式投入使用，将提高作战能力。特别是“ANASIS-II”具备了不受朝鲜电波干扰的影响，可以对声音、文字、影像等进行加密传送的尖端通信系统。与现有的通信卫星相比，数据传输容量增加了2倍以上，因此可以更迅速、更准确地指挥战场。迄今为止，军方使用的军民两用通信卫星“木槿花5号（ANASIS-I）”因抗干扰能力脆弱、老化，很多人担心在有事时会影响军队行动。 随着确保军事通信卫星，战时作战指挥权移交的核心课题之一——侦察卫星的战力化也备受关注。韩国军方正在推进截至2023年使5颗国产侦察卫星战斗力化的“425工程”。军方期待，如果自主通信、侦察卫星全部到位，即使不依赖美国战略资产，也可以单独展开行动。 此前，军方曾于2014年以从洛克希德-马丁公司引进40架F-35A隐形战斗机为条件，与该公司签订了由后者提供一颗军用通信卫星的合同。此次发射“ANASIS-II”时使用的“猎鹰9”一级推进器5月份曾用于将世界上第一艘民间载人宇宙飞船（“龙”飞船）运往国际宇宙空间站。

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