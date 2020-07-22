韩国最早可在年内开发新冠病毒治疗剂. July. 22, 2020 07:45. by 李美智 image@donga.com. 新型冠状病毒感染症(COVID-19)疫苗最快也要到明年才能投入使用，但是治疗剂最早可在年内开发。 传染病治疗剂大体分为4种：药物再创造治疗剂、血浆置治疗剂、抗体治疗剂、新药等。药物再创造治疗剂是指在现有开发的药物中，利用对治疗有效果的药物制造的治疗剂。所谓血浆治疗剂是指，在治愈患者的血浆中收集抗体后制成的医药品；抗体治疗剂是通过控制遗传因子直接制造抗体的方式。由于新药开发需要很长时间，所以很多制药公司主要致力于前3种治疗剂的开发。 在国内，GC绿十字、富光药品、Celltrion等制药公司已经进入了治疗剂临床试验阶段。富光药品的药物再创方式治疗剂临床2床正在高丽大学九老医院、高丽大学安山医院等全国8家医院进行。GC绿十字已经完成新冠病毒血浆治疗剂临床1床，计划在本月末之前向食品医药品安全处(食药处)提交临床2床许可申请书。中央防疫对策本部副本部长权埈郁在21日举行的新闻发布会上表示：“从血浆治疗制剂的情况来看，从18日开始生产临床试验用制剂，预计8月中旬生产完毕，开始临床试验。” Celltrion公司正在开发抗体治疗剂。Celltrion公司表示，将从9月开始正式生产临床1床阶段的该抗体治疗剂。在完成临床2床试验之后，计划立即得到食药处的紧急使用许可，在这种情况下，预计从年末开始可以使用相关治疗剂。 据国家临床试验支援财团透露，以本月10日为基准，国内为开发新冠病毒治疗剂而批准的临床试验共有11件。

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