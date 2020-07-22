特朗普态度180度大转变，“戴口罩爱国”. July. 22, 2020 07:45. by 华盛顿=常驻记者李正恩、纽约=常驻记者 柳在东 lightee@donga.com. 美国总统特朗普（照片）当地时间20日在推特上首次上传戴着口罩的照片，宣传称此举是“爱国”行为。此外，他还决定时隔三个月再次召开“新冠疫情发布会”，并亲自出席。在距离总统选举仅剩100多天的时候，美国国内确诊患者接近400万人，而且新冠疫情应对“失败论”愈演愈烈，因此他改变了态度。 特朗普当天在推特上登出了访问沃尔特里德军队医疗中心时戴着口罩的照片，并写道：“我们为了消灭中国病毒而团结。”他还说：“据说在难以保持社会距离时戴口罩是爱国性的”，“您喜欢的总统，没有比我更爱国的人。”他亲自在推特上上传佩戴口罩的照片，是自今年1月底美国发生新冠确诊病例后6个月来第一次。 据美国有线电视新闻网（CNN）报道，尽管特朗普的幕僚们曾提出“在口罩上刻上‘让美国再次伟大（MAGA·Make America Great Again）'等大选竞选运动标语”等创意，建议他戴口罩几个月，但他却无视了这一建议。但据说，最近在白宫举行的竞选连任战略会议上，特朗普阵营的幕僚们直言不讳地提出问题，称“从内部数据来看，特朗普对新冠疫情的应对也没有得到（好的）认可”，最后特朗普让步了。据《华盛顿邮报》和美国广播公司（ABC）最近共同进行的民意调查结果显示，只有38%的人认为特朗普对新冠疫情的应对很好。从3月的51%、5月的46%持续呈现下降趋势。根据统计网站“世界实时统计”的数据，美国确诊患者数当天一日新增了62879名，累计确诊达3961429名。死亡人数统计为143834人。 特朗普还将出席中断3个月的白宫新冠疫情特别工作组新闻发布会。当天，他在会见记者时提到了佛罗里达州等地的确诊病例增加，并表示：“我们要做的事情是我参与进来，开始举行新闻发布会。”他还说：“这是向大众宣传疫苗和治疗方法相关信息的好方法。”发布会将于21日下午5点恢复。此前，特朗普曾在4月底的吹风会上提出“研究把杀菌剂注入人体”的非科学主张，在遭到舆论批评后，中断了出席吹风会的活动。 包括佛罗里达州在内，确诊人数剧增的部分州正在研究重新封锁措施。纽约州在皇后区和曼哈顿南部等纽约市的部分地区，数百名年轻醉汉占据道路享受快乐的场面被报道后，纽约州州长安德鲁·库莫当天出面警告称：“如果不遵守社会距离，可能会再次取消恢复经济的措施。”

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