李在镕和郑义宣时隔两个月再聚会，共商“未来汽车”技术合作. July. 22, 2020 07:46. by 徐亨錫, 徐東一 skytree08@donga.com,dong@donga.com. 三星电子副会长李在镕和现代汽车集团首席副会长郑义宣时隔2个多月再次会面。在现代汽车集团的研究开发(R&D)据点上，探讨了无人驾驶、环保等未来汽车领域的合作方案。 21日，李副会长和郑首席副会长在京畿华城市现代汽车集团南阳技术研究所进行了会面。这是对郑首席副会长5月份访问忠南天安市三星SDI事业场的回访。当时郑首席副会长从三星管理层那里听取了关于固态电池(Solid-state battery)等三星新一代电池技术的说明。这次以李副会长为首，三星电子DS(半导体)部门长(副会长)金基南、三星SDI社长全永贤、三星电子系统LSI事业部长(社长)姜仁烨等人访问了南阳技术研究所。现代汽车集团方面，郑首席副会长、现代•起亚汽车商品担当(社长)徐宝信、研究开发企划调整担当(副社长)朴东日等迎接了李副会长一行。 李副会长一行听取了包括氢燃料电动汽车在内的现代汽车的环保车辆技术和城市空中交通(UAM)、机器人技术等现代汽车集团未来事业的说明。据悉，李副会长和郑首席副会长亲自试乘现代•起亚汽车的无人驾驶汽车和氢燃料电动汽车，就彼此关心的领域交换了意见。据悉，现代汽车集团为了当天的活动，把在京畿高阳市的现代汽车工作室展示的未来汽车转移到南阳技术研究所。 财界预测，以两个集团最高经营层的相互访问为契机，三星和现代汽车将在电动汽车电池、电装零部件、显示器等多个领域进行紧密合作。因为现代汽车集团在很少向外部开放的R&D核心基地邀请李副会长和电池及电装零部件经营团队的做法本身就非常罕见。这是双方企业主首次访问对方事业场所。 三星电子从数年前开始加强车辆用半导体、图像传感器、显示器、音响等未来汽车所需的电装零件事业。现代汽车集团为了到2025年为止推出包括23种纯电动汽车在内的44种环保汽车，有必要在电池和电装零部件领域展开R&D合作。 汽车业界相关人士表示：“我们期待以环保车为媒介，结合氢气、电池等新一代能源和Mobility的韩国企业的事业合作。”

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