C罗达成“英西意三大联赛均进50球”的目标. July. 22, 2020 07:46. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “进球机器”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁•尤文图斯)成为首位在英格兰、西班牙、意大利职业足球第一级联赛中均突破50粒进球的球员。 21日，C罗在意大利都灵的安联体育场举行的2019~2020赛季意甲第34轮主场比赛中攻入2球，带领尤文图斯队以2比1取得了胜利。下半场第6分钟，C罗利用点球率先破门，3分钟后在反击的情况下，接到队友保罗•迪巴拉的传球，用左脚推射破门，成功梅开二度。 当天，C罗攻入多粒进球，此次他的意甲个人进球数也达到51粒。据体育统计机构“奥普塔”透露，C罗2003年至2009年效力曼联队期间，在英超联赛(EPL)共打进84球，在皇家马德里队(2009年至2018年)共打进311球，成为历史上首位在英格兰、西班牙、意大利的正规联赛中攻入50球以上的球员。另外，C罗仅用61场意甲联赛就突破50粒进球，超过了过去被称为AC米兰“无缺点前锋”的安德烈•舍甫琴科(68场比赛•退役)，创造了最少比赛场次突破50粒进球的记录。 据意大利足球专门媒体《足球意大利》报道，C罗成为历史上第二个在欧洲五大顶级联赛(西班牙、英格兰、德国、意大利、法国)中的3个联赛中突破50粒进球的球员。此前，意大利AS罗马队的前锋埃丁•哲科(34岁)在德甲联赛(66球)、英超联赛(50球)、意甲联赛(77球)中均突破了50球。 C罗赛后表示，“比我创造的记录更重要的是球队的胜利。在剩下的4场联赛中，我将为尤文图斯队的夺冠竭尽全力。”截止到21日，尤文图斯队积80分(25胜5平4负)领先排在第2位的国际米兰队(72分•21胜9平4负)8分。 本赛季C罗的目标之一就是登鼎意甲联赛的首个射手王。在上个赛季意甲联赛的出道赛季，C罗以21粒进球排在个人射手榜第4位。当天，C罗再进两球，在本赛季意甲联赛中攻入30球，与拉齐奥队的射手奇罗•因莫比莱并列首位。此前曾在英格兰和西班牙获得最佳射手称号的C罗表示，“为了球队的胜利而努力，射手王头衔也会自然而然地被迎头赶上来。”

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