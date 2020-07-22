牧羊人的祈祷. July. 22, 2020 07:47. . 有时会因偏重形式或沉溺于惰性之中，错过最基本、最核心的东西。波斯诗人鲁米所讲述的故事就深入探究了这一点。 有一天，摩西听到了牧羊人祈祷的声音。“上帝，您在哪儿？ 我想帮您。我想给您修鞋，给您梳头发。我想给您洗衣服，帮您抓虱子。到了睡觉时间，我想给您拿些牛奶，亲吻您的小手和脚。”摩西无法再去听那样的祈祷了。那人竟敢向神提起鞋和牛奶，并抓虱子，这如何使得，实在是大大的不敬。他火冒三丈，中断牧羊人的祈祷。他还严厉地批评道，“不要说无知的话，要说有格调的话。”牧羊人有些怯场，撕扯着衣服，叹着气跑向了沙漠。 摩西确信自己做了正确的事情。但是神是不是责骂了他？“你是作为预言家来将人们和我结合的吗？还是为了拆散他们而来呢？”以恳切的心情祈祷的人怎么能被教训和侮辱呢？膜拜的方式无论好坏，都不是排序。即，祈祷这件事哪有对错可言。像亵渎神灵一样听到的东西，有时可能是最真实的祈祷。 摩西意识到自己的错误后，去找沙漠里的牧羊人并向他道歉。然后他对牧羊人说，从现在开始只要遵从自己的内心祈祷就可以。但是，牧羊人已经意识到这一点。他表现出来的单纯和对神的火热的心实际上就是祈祷的本质。摩西忘记了这一点，给牧羊人带来了伤害。 鲁米的故事冷酷地展示了我们应忠实于基本和本质的教训。比起华丽的仪式和话语，这可以说是清楚地展现恳切的心和燃烧的渴望才是(祈祷的)核心的寓言故事。但是，这岂只是宗教的事情？

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