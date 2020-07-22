“变相增税”引爆拥有税炸弹……崩溃的征税原则. July. 22, 2020 07:46. . 首尔每六户人家中就有一户人家，因收到比去年上涨30%的财产税通知书而感到非常荒唐。法律变更后税率提高，还不是通过出售房屋获利，但仅在首尔就有58万户家庭因为超过公示价格9亿韩元的原因，需要缴纳上一年满额的数百万韩元的财产税。除一栋房子外没有什么收入的退休者们甚至表示，为了交拥有税，还要找工作打工。 财产税等拥有税负担剧增的原因在于，公示价格比房价上涨更快、上涨幅度更大。政府为增加拥有税负担控制房价，把财产税、综合房地产税以及健康保险费征收标准的共同住宅公示价格连续3年上调，在首尔更是10%以上，市价超过9亿韩元的公寓公示价格已上涨到市价的75%∼80%。部分江南地区公寓的价格对比现实化率接近90%。 如果9月份缴纳剩余的一半财产税，12月份还要接受综合房地产税通知书，那么对税金的不满将会进一步增大。预定本月在国会获得通过的一住宅拥有者的综合房地产税税率上调0.1∼0.3个百分点的法案，虽然从明年开始适用，但是首尔共同住宅公示价格今年上涨了14.7%，计算综合房地产税时使用的公平市场价格比率以2022年100%为目标，比去年增加了5个百分点，因此拥有税负担剧增是不可避免的情况。因此，门户网站上连日来以“活不下去，税金炸弹”为关键词、反对惩罚性房地产课税的“实时检索词挑战”活动持续不断，在首尔市中心举行集会等，国民对税收不满的呼声日益高涨。 专家们指出，在没有国会立法的情况下，政府通过提高公示价格、公正市场价值比率的“变相”方法增加税额的做法，违背了“税额由法律制定”的宪法中课税法律主义原则。也有意见称，以“有负担就卖房子”的方式，向只有一栋房子的这些人征收难以承受的拥有税，可能会违反“禁止过度原则”。虽然征税的基本原则如此动摇，但政府和执政党正在磨刀霍霍，要在本月内通过极端上调房地产税额负担的法案。

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