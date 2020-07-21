不要瞄向行政首都，应选择搞活城市中心再开发的正面进攻法. July. 21, 2020 07:42. . 共同民主党院内代表金泰年昨天在国会交涉团体代表演说中表示，“只有完成行政首都的建设，才能缓和首都圈过密和房地产问题”，提议迁移行政首都。虽然采取了征收惩罚性税金、抑制贷款等22次限制措施，但首尔和首都圈的房价和全租价暴涨后，又把需要改宪的首都迁移作为房地产对策。 金泰年表示，“国会应该全部迁往世宗市，青瓦台、政府部门也应该全部搬迁”，事实上主张了完全形态的行政首都搬迁。曾是前总统卢武铉大选公约的“行政首都迁移”在2004年被判违宪，并被修改为“行政中心复合城市”。正如卢武铉前总统自评“在选举中尝到了甜头”，政治效果虽然不错，但在抑制首都圈过密方面并没有取得大的成果，行政能力和预算浪费现象也层出不穷。 对于执政党院内代表突然提出政治影响巨大、且须修改宪法才能实施的行政首都迁移问题，未来统合党非常对策委员长金钟仁表示，“现在不能推翻违宪决定”，国民之党的院内代表权垠希评价称。“这是脱离政治圈共识的内容”，在野党的反应非常冷淡。有分析认为，执政党再次提出既不能立即实现、仅仅讨论本身就能引发众多争议和国论分裂的行政首都迁移问题，其目的在于把因房地产政策失败而爆发的国民的不满转向其他方向。 对于摇摆不定的绿化带政策，文在寅总统昨天下结论说，“为了下一代，绿化带应该继续保存，而不是解除”。因此，在增加首尔住宅供给的方法中，解除绿化带的方案已被排除。虽然解除绿化带是增加住宅供给的简单方法，但是一旦毁损就无法复原，因此有评价认为总统的保全决定是恰当的。但是，首尔的无住宅者、青年层等实际需要者需要大规模住宅供给的现实并没有改变。 如果出于理念倾向和政治固执而放弃正面进攻法，只是寻找解除绿化带、迁移行政首都等迂回之策而浪费时间，其造成的损失将在四五年后转为国民的居住痛苦。在首尔市中心，有很多旧单独、联立住宅密集的地区。通过提高容积率和放宽限制，搞活再开发，对再建筑也迅速启动程序，这才是在需求者所希望的地区增加供给的最切实方法。

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