温故知新. July. 21, 2020 07:42. . 闪电战是第二次世界大战时先进的战术。据里德尔•哈特介绍，第二次世界大战前，肯定装甲战术价值的将军只有20多人，他们来自美国和欧洲。 美国方面的领军人物乔治•巴顿将军出生于1885年。其祖父在南北战争中作为南军战死。巴顿坐在爷爷的鞍子上学习骑马，并从南军骑兵队传奇指挥官约翰•莫斯比那里听着骑兵的英雄故事长大的。从军校时期开始，他就迷上了骑马和击剑。去法国时，他去找当时最优秀的击剑教官，接受了培训。 巴顿的兵种是老旧的兵种骑兵。曾是佩剑高手的巴顿在担任中级军官时期，还致力于改良骑兵。他设计了命名为“巴顿刀”的新骑兵刀，并倾尽全力更换现有的骑兵刀。巴顿刀是一把尖长刺刀。现有的骑兵刀是在马背上挥舞着劈砍的刀。劈砍的威力也不大，要想在马背上挥舞，就得直起身子。而刺杀可以在马背上俯下身去刺。长刀可以先准确地刺向敌人。最重要的是，劈砍是线，刺是点。在所有攻击中，刺杀是最难阻挡和防守的。 在20世纪，巴顿刀未能成为仗马用刀。那么，骑兵巴顿的人生会是虚无的吗？俯下身子，尽全力发起点进攻。大胆地刺杀。就刺杀来说，先刺一秒就能成为获胜的一方。这完全适用于闪电战的逻辑。很多将军对闪电战的教理感到怀疑或害怕，就是因为缺乏对这种刺杀和点攻击的信任和勇气。 剑术在20世纪战争中是陈旧的。但剑术原理是战争的普遍原理。区分这些的能力、从陈旧的东西中找出普遍的、未来的真理的能力就是智慧。历史学家

한국어