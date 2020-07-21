韩国药企Celltrion：从9月开始生产新冠病毒抗体治疗剂. July. 21, 2020 07:42. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 韩国Celltrion公司表示，将从9月开始进行新型冠状病毒感染症(COVID-19)抗体治疗剂的商业生产。与临床结果无关，首先投入生产，在临床2床试验结果中取得有效结果后，立即启动紧急使用批准程序，尽快实现商用化。 Celltrion集团会长徐廷珍在20日上午的在线记者见面会上表示：“我们的目标是致力于临床试验，力争在最短时间内实现商业化。”Celltrion正在开发的新冠病毒抗体治疗剂17日从食品医药品安全处获得临床1床试验许可，以50名为对象，本周开始向接受试验者首次注射。公司的目标是在完成一个月左右的临床1床试验后，完成以200~300名为对象的2床试验和以2000~3000名为对象的3床试验，然后在明年上半年实现商用化。 徐会长解释说：“如果在临床2床试验结果中，安全性和有效性全部得到确认，将申请紧急使用许可。为了能在紧急使用许可或明年上半年最终许可下达时迅速提供药品，将从9月开始在松岛第一工厂开始生产抗体治疗剂。” 徐会长还表示：“新冠病毒已经在全世界扩散，因此即使开发治疗剂也很难在全世界普及并完全终结病毒。Celltrion将降低开发费用和制造成本，比开发抗体治疗剂的任何公司都要便宜。” 另外，徐会长对今年年初公布的“年末退休计划”也表明了始终如一的立场。他说：“今年年底前将指挥开发新冠病毒治疗剂，明年将由后辈负责。”

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