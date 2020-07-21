“给大家展示真正的‘法国长笛特有的细腻感’”. July. 21, 2020 07:43. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 金有彬，长笛吹奏者，23岁。4年前19岁时成为德国柏林音乐厅管弦乐团的首席，第二年成为终身首席。站在同辈世界长笛界第一方阵的他在光复节的下月15日下午5点，将在京畿城南市帝尔艾艺术中心举行独奏会“法国之夜”。在节目方面，选择了具有法国长笛音乐特有的细腻感觉，长笛专业学生必经的戈贝尔、夏米纳德、福莱、维多尔的歌曲。 “这些作品都是法国高水平的演奏家们搬上独奏舞台的作品。在我们国家，学生时期经常以轻松的心态经过，因此感到很遗憾。从法国长笛音乐的音色到技术，我想让大家看到我能看到的音乐。” 在第一部中，通过甘甜的戈贝尔的《马德里加尔(无伴奏合唱歌曲)》抓住气氛，通过夏米纳德的《小协奏曲》华丽收场。第二部分以音乐粉丝们熟悉的旋律—福莱的《帕凡》开始，经过“世界上最爱的曲子” 福莱的幻想曲，最后以技巧性的维多尔的组曲结束。 他从交响乐团低音提琴手的父亲那里继承了对音乐的热爱。跟着去了母亲学长笛的音乐学院，结果他迷上了长笛。从那以后，“神童”这个词一直伴随着他。16岁时，他前往法国，先后在里昂高等音乐学院攻读学士、巴黎高等音乐学院攻读硕士课程，并在2015年“捷克布拉格之春”国际音乐大赛中获得冠军。 对他来说，今年并不是一帆风顺。他所属的柏林音乐厅管弦乐团3月末接到了柏林州政府的取消所有演出日程的指示。“很多国籍的团员们几天后都回到了各自的国家。”我正翘首以待舞台再次打开，与“一半以上是父母辈”的团员们见面。 在20岁出头的时候，负责著名乐团的长笛部分的作用是怎样的？“我们的乐团虽然氛围很自由，但大家有意识地避免欺生和歧视。因为是首席，所以要有领导能力，所以确实是比较困难的职位。应该明确主张，通过说服解决。但是什么问题也没有。这好像和我的性格很吻合。” 小提琴家金秀妍是该乐团的团长(乐团首席)。“以前我们并不认识。金团长为人非常善良，魅力也相当大。我为能在韩国人担任团长的乐团的中演奏长笛而感到骄傲。” 毕业于奥地利萨尔茨堡莫扎特音乐学院最高演奏者课程，并担任柏林国立音乐大学长笛伴奏讲师的钢琴家成海琳将担任协奏。票价为4万韩元。

한국어