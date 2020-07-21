孙兴慜连续两年成为热刺队“最闪亮的明星”. July. 21, 2020 07:43. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “孙旋风”孙兴慜(28岁)连续两年被评为托特纳姆热刺队的最高人气明星。 20日，英格兰足球超级联赛(EPL)托特纳姆热刺队在英国伦敦托特纳姆热刺队主场与莱斯特城队进行2019~2020赛季EPL第37轮比赛后，举行了总结本赛季的队内颁奖仪式。这场比赛是托特纳姆热刺队本赛季的最后一个主场比赛。 主人公是拥有自己单赛季最多攻击点(18个进球、12个助攻)、亚洲球员中首位达成加入EPL单赛季常规联赛“10个进球-10个助攻俱乐部”，切实发挥了热刺队王牌作用的孙兴慜。 孙兴慜包揽了通过热刺队会员的球迷投票等选出的“年度最佳球员”、“年度最佳进球”、“青少年球迷评选的年度最佳球员”、“官方支持者评选的年度最佳球员”等4个奖项。热刺队没有公开投票人数和各球员的得票率。 在颁奖仪式上孙兴慜表示，“对我来说，此次获奖是了不起的业绩。真的非常感谢粉丝们。”去年12月，孙兴慜在与伯恩利队的比赛中长途奔袭73米远，甩开对方8名防守球员打进了一粒梦幻般的进球，此粒进球荣获“年度最佳进球”。他说：“还在睡觉之前会重新看伯恩利战进球的视频。这是一粒非常漂亮的进球，也是一粒幸运的进球。” 由于新型冠状病毒感染症(COVID-19)的余波影响，比赛以无观众的形式举行，未能与球迷分享荣誉，对此他感到非常惋惜。孙兴慜表示，“上赛季因被罚下场而未能参加比赛，只参加了颁奖仪式。不过还是喜欢球迷坐满赛场的场景…今天（我）虽然参加了比赛，但球迷却看不到我，感到很伤心。” 孙兴慜在上个赛季托特纳姆热刺队的颁奖典礼上也包揽了全部4个奖项。 在颁奖典礼之前举行的比赛中，托特纳姆热刺队以3比0击败了莱斯特城队。目前积58分(16胜10平11负)的托特纳姆热刺队排在联赛积分榜第6位(截至20日目前)，排名上升了一个名次。首发上场的孙兴慜在上半场第6分钟右脚射门破门，但由于皮球打在对方球员詹姆斯•贾斯汀的腿上折射入网，最终被记录成了贾斯汀的乌龙球。进球后EPL主页上虽然标记为孙兴慜的进球，但负责评判进球者的“EPL进球审批小组”再次确认了进球场面，最终判定其为乌龙球。孙兴慜将于27日做客挑战水晶宫队，迎来本赛季最后一场比赛。

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