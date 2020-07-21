参加选举就服从结果？特朗普称“拭目以待”，暗示可能不服选举结果. July. 21, 2020 07:43. by 华盛顿=常驻记者 李正恩 lightee@donga.com. 距离11月3日举行的美国总统选举还有100多天，被在野党民主党候选人拜登远远赶超的美国总统特朗普（照片）暗示似乎不会接受选举结果的可能性，从而陷入了争议。 特朗普在当地时间19日播出的福克斯新闻频道采访中，在被问到如果选举失败是否会服输时回答说，“我讨厌失败，也不经常输。让我们拭目以待吧。”主持人再三询问“能否回答承认选举结果”，特朗普只是回答说，“既不会说Yes，也不会说No”。 在最近的舆论调查中，特朗普远远落后于拜登。根据当天公布的《华盛顿邮报》和ABC新闻频道的共同调查，拜登的全国支持率为55%，大幅领先特朗普（40%）15个百分点。自上月中旬以来，光是特朗普以两位数的差距落后于拜登，这已是第七次调查结果。穆迪分析公司也预测，考虑到失业率等经济指标，拜登在全部538张选举人票中确保308张，将充分超过特朗普（230张）。 华盛顿政界认为，如果特朗普以微弱的差距竞选连任失败，实际上可能会不服。当天，他就新冠疫情中作为对策被提及的邮寄投票表示强烈反对，称这是“不正当选举手段”。有分析认为，他担心的是内心对民主党支持的倾向较强、但投票率较低的年轻人和黑人选民会大举参加邮寄投票。曾任特朗普私人律师的迈克尔·科恩表示：“从和他一起工作的经验来看，如果在选举中失败，绝对不会有和平的权力移交。” 2000年总统选举时，民主党候选人戈尔和共和党候选人乔治·W·布什曾闹过法庭之争。戈尔在全体选举人团数上以266比271的微弱差距败下阵来，要求佛罗里达州重新计票，因为佛罗里达州的选票已被无效处理。由于小布什的弟弟杰布曾是佛罗里达州州长，因此争议进一步升温。尽管如此，戈尔在联邦大法院做出中断重新计票的判决后，敦促国民团结，并彻底服从，并没有出现什么混乱。 但是阵营之间矛盾激化的情况下，如果特朗普不接受选举结果，不仅会引发法律诉讼，就连热血支持者和反对派相对立，人们担心不能排除发生暴力示威的可能性。

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