统一部阻止“联合国军”司令部在“自由之家”举行《停战协定》纪念活动. July. 21, 2020 07:43. by 申圭鎭, 崔智善 newjin@donga.com,aurinko@donga.com. 据记者确认，统一部最近没有批准“联合国军”司令部使用板门店内的“自由之家”举行《7·27停战协定》纪念活动的申请。 据政府消息人士20日透露，“联合国军”司令兼韩美联合司令罗伯特·埃布拉姆斯主办的27日停战协议纪念活动，为在板门店“自由之家”举行，本月初要求批准使用，但统一部没有同意。据悉，统一部向“联合国军”司令部转达了拒绝立场，称“考虑到（上个月16日）朝鲜炸毁开城韩朝共同联络办事处等韩朝关系整体情况，难以给予协助”。 “联合国军”司令部出入非军事区由“联合国军”司令部管辖，但板门店内距离军事分界线最近的韩方建筑“自由之家”归统一部所有。这里也是去年7月朝鲜国务委员会委员长金正恩和美国总统特朗普单独举行首脑会谈的场所。 有人指出，“联合国军”司令部从2013年开始每年都在“自由之家”举行停战协定纪念活动，因此此次决定多少有些例外。也有人说，统一部不想突出6·25战争相关活动。据悉，“联合国军”司令部今年的活动将在板门店内的野外举行。 对此，有人观测说，围绕非军事区出入问题，“联合国军”司令部和韩国政府之间的老矛盾再次浮出水面。“联合国军”司令部在2018年禁止韩方人员和物资、器材的非军事区通行，导致南北铁路共同调查告吹。去年德国政府团代表访问非军事区时，“联合国军”司令部以安全问题为由没有批准。因此有人怀疑，这可能是政府对此的回应。 去年10月，时任统一部部长金练铁也委婉地批评了“联合国军”司令部一直行使的非军事区出入控制权。他说：“非军事性质的非军事区出入应该有制度上的完善。”总统外交安保特别助理任钟皙也在今年5月刊登在杂志《创作与批评》上的谈话中批评道：“（‘联合国军’司令部）想行使不像话的越权。”

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