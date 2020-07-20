美国考虑在海外重新部署美军……现在不是指望着朝鲜的时候. July. 20, 2020 07:54. . 据美国媒体17日报道，美国国防部今年3月向白宫报告了削减驻韩美军等海外驻军的方案。韩国军方当局人士称，“这可能是为了施压韩国要求多交防卫费”，警告不要扩大解释范围。 当然，裁减驻韩美军的争议不是第一次出现，也不是一两次出现。比起同盟更重视金钱的特朗普总统每次要求增加防卫费分摊额时，都会同时提到削减美军问题。但是，美国上月决定缩减9000多名驻德美军，部署到波兰等，重新部署驻海外美军是随时可以执行的政策。 美国国防部长埃斯珀在17日发表的题为《国家国防战略的履行：一年的成就》的资料中表示，将在数月内开始讨论印度太平洋司令部等几个战斗司令部的美军重新部署问题。这意味着裁减驻韩美军也不可能只局限于“用于谈判的施压”。 特朗普总统拒绝提高13%的防卫费分摊额方案后，韩美之间的谈判一直处于原地踏步状态。虽然推迟谈判可能会持续到美国总统选举，但如果特朗普总统成功连任，分摊额和裁减驻韩美军问题将成为最大的悬案。即使特朗普竞选连任失败，不管谁成为美国总统，也很有可能讨论驻海外美军的战略性结构调整。因此，应寻求各种长期和短期的对策，但对韩国外交安保当局应对能力的怀疑正在加大。 现政府的新外交安保阵容中虽然有很多“朝鲜通”，但是却没有能引领韩美同盟的未来或进行紧密磋商和协调的美国问题专家。青瓦台似乎只关注南北关系。虽然要通过紧密的外交磋商和协调来应对未来的不可预测性和朝鲜的挑衅威胁，但现实是围绕朝鲜无核化和对朝政策出现分歧的同时，韩美同盟的坚固性也在动摇。必须牢记，如果对韩美同盟的主要悬案放手不管，一直等到选举结束，只会使同盟的裂痕扩大。

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