“我想找回我的生活”. July. 20, 2020 07:54. by 安东燮 中国湖南大学岳麓书院副教授 punero2@gmail.com. 大约20年前，有个叫李正秀（音译）的笑星。他成功地创造了一句流行语叫做“让我来展示一下一个人玩的精髓吧”。随着时间的流逝，2020年我们即将迎来“大自主隔离”时代，对于当时李正秀高喊的“反正是独自生活的世界，朋友有什么用”的话，不能简单地一笑而过。 对如何才能“一个人玩得好”的苦恼，不是21世纪出现的奇特现象，也不是陷入美国制造个人主义的年轻人要破坏我们共同体的前兆。据悉，李某登台时喊出的流行语“天上天下唯我独尊”，是2500多年前印度北部小国的王子乔达摩·悉达多从母亲肚子里跳出来后说的话。也许正因如此，在佛教修行法中，独自做的特别多，其中最有名的也许要算冥想了。 也许是冥想的高僧们看起来帅气，儒生们也开始静坐起来。儒学者的冥想法大体上是在中国北宋时期经过几个哲人的讨论后制定的，其中程颐（1033∼1107）功不可没。程颐把我们的心比喻成水瓶。把空瓶子扔到河里去，不能指望水不进来。如果担心瓶子里老是进水的话，方法只有一个。事先把瓶子装满就行了。也就是说，要想清空心灵，就要填满心灵。 另一方面，设计朝鲜的人物郑道传（1342∼1398）从不同角度对待了冥想问题。就算世上人都想冥想，进庙里安静坐着吧。“那么，牛由谁来养呢？” 现实主义者郑道传对某个人在拿铁咖啡的帮助下提高集中力、进入住宅工作的时候，由谁下咖啡之类的问题非常关心。古往今来，自我隔离和独自玩耍，如果没有他人的帮助，不会像魔法一样实现。必须得有人种地，有人做衣服。 如果只有山中的冥想才是解脱的捷径，那么我们必须承认解脱的机会是不平等分配的事实。坐在山中冥想的修行者难道不是榨取奉养者解脱机会的宗教资本家吗？郑道传在僧人们冥想的时候，想到为了照顾寺里的生活而喂牛、耕田的人，心里就不舒服。 梦想着羽化登仙的道家思想家们也难免受到类似的批判。他们脱离肮脏的尘世，与自然交朋友，过着悠然自得的美好生活，留下了很多赞扬这种人生的诗和散文。但脱俗是一种昂贵的兴趣。为了能让这些隐居者以自然为友享受冥想之奢侈，写出美丽的字句，就得有人在肮脏的尘世中制作纸笔砚墨，然后放到市场上，隐居者的仆人会拿着不少钱去买物品。历史告诉我们。就是说，就算是某一东西看起来对谁都是允许的，实际上只是允许给某些人的。当有人在网络空间风风光光地大谈自我隔离、防疫等时，有些人连回帖的时间都不够。 随着时间的流逝，我们现在留下的文章和回帖等将成为大数据，成为22世纪某历史系研究生博士论文的主题。以他广泛收集的数据为基础，意气风发地主张“21世纪新冠年代，大部分韩国人都在家里一个人玩”，我们期待他的指导教授能够做出这样的回答。 “孩子，我最讨厌的一句话就是石器时代。挖地的时候总是只有石器出来，所以是石器时代、石器时代，请思考一下。如果你漂流到无人岛的话，也会制造一些石器，但造来用的最多还是木器是不是？史前时代的人类也是如此。只不过地下留下的只是石器而已。所以你也不要认为留在网上的记录是那个时代的全部。对于无法留在互联网上，被新冠病毒吃掉的现实世界的质感，我们也应该好好想想。”

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