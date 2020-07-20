柳贤振被对方击出2个本垒打失4分，但评价并不差. July. 20, 2020 07:54. by 金培中 wanted@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(33岁•多伦多蓝鸟•照片)在本赛季开幕之前登场的最后一场队内分组对抗赛中表现不佳。 19日，柳贤振在加拿大多伦多罗杰斯中心举行的自身评估赛上，在5局内包括2个本垒打在内共被对方击出7个安打，失掉了4分。柳贤振在第2局上半局被安东尼•艾尔福德击出2分本垒打，之后又在第5局被帕特里克•基伯汉姆击出了1分本垒打。 当初计划打6局、投80球以上的柳贤振直到第5局结束共投出75个球，结束了当天的所有投球。美国职棒大联盟官方网站(MLB.com)评价说：“虽然失掉了4分，但投球数增加到了75个，展现出了健康的面貌。”赛后柳贤振自评表示，“现在还在准备过程中。今天变速球和卡特球表现还不错，但几个快球集中在了中路，出现了长打。” 另外，MLB.com报道说：“当天是柳贤振2020年在罗杰斯中心上场的最后一天。”当天，加拿大政府以新型冠状病毒感染症(COVID-19)大流行为由，决定禁止在多伦多举行主场比赛。多伦多俱乐部表明了“尊重政府的决定”的立场。球队计划在近期内确定并公布替补主场。 与替补主场的确定与否无关，柳贤振都将在多伦多的首场比赛中首发出场。多伦多队将于25日在美国佛罗里达州圣彼德斯堡特罗菲卡纳体育场举行的与坦帕湾海盗队的客场比赛为起点，开启2020赛季的比赛。

한국어