美国媒体：“美国防部向白宫提出裁减驻韩美军方案”. July. 20, 2020 07:55. by 兪載東 jarrett@donga.com. 据《华尔街日报》当地时间17日报道，美国国防部今年3月向白宫提交了包括削减驻韩美军方案在内的几个选项。有分析认为，在距离美国总统选举还有100多天之际，美国用撤走驻韩美军这张牌提高了防卫费分摊额的施压强度，但也有人担心，不能排除像最近决定削减驻德美军那样，削减驻韩美军成为现实的可能性。 《华尔街日报》报道称：“白宫去年秋天向国防部指示，为撤回（削减）在中东、非洲、欧洲、亚洲等世界各地的驻军，要提出预备选项，为此，国防部向白宫提交了包括驻韩美军相关内容的选项。”美国国防部就该报道表示：“不会就媒体的推测作出回应，我们正在日常讨论部署全球美军的态势。”另外，美国国防部长马克·埃斯珀在17日发布的题为《国家国防战略的履行：一年的成果》的资料中称：“各战斗司令部正在讨论在空白状态下整合和缩小现有任务和态势的方案。”他解释说，非洲、欧洲等国家已经开始进行讨论，印度太平洋司令部等也会在几个月内开始研讨。考虑到驻韩美军属于印度太平洋司令部管辖，可分析认为这一表态是正式表明将讨论是否缩减驻韩美军等问题。 对此，韩国军方人士19日表示：“韩美之间没有讨论或正在磋商（削减美军）这一问题，它也不是近期举行的韩美国防部长视频会谈的议题。”据悉，军方认为，美国讨论裁减驻韩美军是提高防卫费分摊额的“施压筹码”，同时正在调查其真实意图和背景。

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