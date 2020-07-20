特斯拉夸张广告在韩国引发争议……公平委着手讨论. July. 20, 2020 07:55. by 世宗=南建宇记者 woo@donga.com. 据悉，韩国公平交易委员会正在就美国电动汽车企业特斯拉的无人驾驶技术广告是否存在夸大的成分进行讨论。因为，德国地方法院判决特斯拉广告虚假，在国内也引起了争议。 19日，据相关业界透露，公平交易委员会正在调查特斯拉将本公司技术“自动驾驶技术(Autopilot)”广告为无人驾驶技术是否违反了标示广告法。自动驾驶是可以在道路上自动调整车辆方向或加速、刹车的技术。有人指出，这与其说是完全的无人驾驶，不如说是事实上更接近行驶辅助。 此前的14日(当地时间)，德国慕尼黑地方法院判决称，“特斯拉虽然广告称‘自动驾驶’可以完全做到无人驾驶的程度，但事实并非如此，消费者有可能会对此产生误会。”17日，国内市民团体“消费者主权市民会议”提及相关判决，并敦促公平交易委员会和国土交通部对特斯拉的广告展开调查。 目前，公平交易委员尚未对特斯拉确定嫌疑，并正在对此进行讨论。据悉，公平交易委员会内部有人主张，(特斯拉)难以成为调查对象。 韩国政府一位有关负责人表示：“对无人驾驶没有明确的法律规定，因此很难适用于标示广告法。”

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