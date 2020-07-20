美国在关岛重新部署4架B-1B，2架在东海演习. July. 20, 2020 07:55. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 被称为“死亡天鹅”的4架B-1B战略轰炸机接连在关岛重新部署。其中两架在移动过程中还发出了在韩半岛附近实施美日联合军演等牵制朝中两国的信息。 据美国印度太平洋司令部显示，18日(韩国时间)从美国本土基地出发的2架B-1B轰炸机沿途飞过与韩半岛近在咫尺的日本附近东海上、到达关岛基地。美国印度太平洋司令部表示，B-1B编队在抵达关岛前与日本航空自卫队战斗机一起，在东海上实施了加强战斗准备态势和互操作性的拦截演习。 美国印度太平洋司令部表示，19日又有2架B-1B在关岛基地落地。同时，在官网上公开了4架B-1B进入跑道的场面。据悉，另外两架B-1B从美国本土经夏威夷上空飞抵关岛基地。 此前，美国曾于4月份将循环部署在关岛的B-52轰炸机(5架)撤出本土后，于5月份在关岛部署了4架B-1B轰炸机，一个多月后返回了本土。时隔一个多月之后，B-1B在关岛重新部署。美国印度太平洋司令部在报道资料中表示：“(B-1B部署在关岛)是为了支援以加强规范为基础的国际秩序为目的的战略遏制任务。” 此举可以解释为，美方试图牵制中国在中国南海(南中国海)的扩张并抑制朝鲜挑衅的措施。部署于关岛的B-1B战斗机虽然没有装载核武器，但发生紧急情况时只需两三个小时就能飞到韩半岛，可以对朝鲜全境的主要目标进行超精密打击，是金正恩委员长最害怕的战略资产之一。

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