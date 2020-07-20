定格动画电影奎氏兄弟作品的诱惑. July. 20, 2020 07:55. by 孫宅均 sohn@donga.com. 介绍使用匹诺曹娃娃的“定格动画(stop-motion Animation)”而广为人知的奎氏兄弟作品的展览“欢迎来到Dormitorium”将于10月4日为止在首尔瑞草区艺术殿堂Hangaram美术馆第7展览室举行。 双胞胎兄弟斯蒂芬•奎和狄莫瑞•奎1947年出生于美国宾夕法尼亚州的费城。兄弟两人在英国伦敦和费城艺术大学艺术学校(RCA)毕业后，1979年在英国成立了自己的工作室，40年余期间一直以动画师的身份积极活动。他们在话剧和歌剧舞台布景设计、音乐录影带、商业广告、电视节目标题等动画之外的领域也发挥了独特的个性。 受西班牙电影导演路易斯•布努埃尔(1900∼1983年)、捷克的木偶定格动画大师扬•施万克马耶尔(86岁)的影响，不断发表梦幻般的动画作品。1986年在法国戛纳国际电影节短片竞赛单元中推出的《鳄鱼街》受到了电影界的关注。 在此次展示会上，将公开与动画视频相关的插图(illustration)、以木偶剧为背景设计精巧的模型布景(miniature set)、以电影海报的形式绘制的素描画、文字设计形象等100多件作品。展览的题目是从奎氏兄弟将自己的木偶动画布景套装叫做“Dormitorium”(住所)而带来的。 奎氏兄弟被弗朗茨•卡夫卡(1883∼1924年)的作品所迷倒，受到了一直以来不断推出将产业社会背后的不合理和不安、超现实主义和情欲主义融为一体的动画片的评价。让人联想到美国电影导演蒂姆•波顿(62岁)的动画片《脏男孩的世界》、《圣诞节的噩梦》、电影《阴间大法师Beetlejuice》和《理发师陶德》的奇怪残酷氛围的童话空间和形象。与奎氏兄弟、波顿导演一起工作的金宇灿作家的骨架作品也将一同展出。票价为8000~1.2万韩元。详情咨询：

한국어