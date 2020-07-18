齐达内重掌帅印278天后皇马重返冠军宝座. July. 18, 2020 07:46. by 金正勋记者 hun@donga.com. “我无法用语言来表达自己此刻内心的喜悦之情。” 皇家马德里队主教练齐内丁•齐达内(48岁•法国)17日确定球队获得西甲联赛冠军后，激动地表达了自己的感想。被球员们抛向空中庆祝的他赛后表示：“比取得冠军联赛冠军还要开心”，赋予了西甲登顶的独特意义。 皇家马德里队(以下皇马)当天在西班牙马德里阿尔弗雷多-迪斯蒂法诺体育场举行的与比利亚雷亚尔队的西班牙足球甲级联赛第37轮主场比赛中，以2比1获胜，捧起了2019∼2020赛季的冠军奖杯。凭借当天的胜利，皇马以26胜8平3负(积86分)的战绩，把与排在第2位的FC巴塞罗那(积79分)的积分差距拉大到7分，因此无论剩下的1场比赛结果如何，球队都将夺得冠军。 皇马自2016~2017赛季夺冠后，时隔3个赛季终于从宿敌巴塞罗那队那里夺回了王冠。特别是皇马在因新型冠状病毒感染症疫情而中断的联赛重新开始后，取得了10连胜，以这种戏剧性的方式获得了冠军。 欧洲媒体一致认为，齐达内主教练的领导能力是皇马夺冠的秘诀。英国广播公司(BBC)用一句“自2011~2012赛季之后，齐达内是唯一一位夺得西甲冠军的皇马主教练”来评价齐达内的能力。皇马在齐达内离开球队的前两个赛季中，连续停留在了第三位，甚至都没能获得第二名。特别是在上个赛季，自2000年以后，遭遇最多失利(12负)，与竞争对手巴塞罗那的积分差距拉大到19分，创下了两队的联赛历史最大分差记录。随着胡伦•洛佩特吉、圣地亚哥•索拉里主教练都没能坚持一个赛季，接连被解雇，球队变得满目疮痍。 自2016~2017赛季取得5年来的首次联赛冠军和2017~2018赛季赢得欧足联冠军联赛(UCL)冠军后，齐达内全面退出了主教练一职。他说“虽然这是很奇怪的瞬间，但是为了球队继续胜利，需要变化”，这是他辞职的背景。在2019年3月得到球队重建的特命后齐达内重返球队时，预测皇马复活的专家并不多。雪上加霜的是，引领球队进攻的“超级明星”克里斯蒂亚诺•罗纳尔多(35岁)转会到了意甲尤文图斯队。 但是，在现役时期作为最佳中场活跃的齐达内主教练的领导能力在危机中更加耀眼。归队后集中加强了被指为球队弱点的防守问题。齐达内以拉莫斯(34岁)为中心，构筑了以费兰•门迪(25岁)、瓦拉内(27岁)、库尔图瓦(28岁)、卡塞米罗(28岁)等球员组成的坚固的后防线。皇马在2017~2018赛季共失掉44球，上赛季共失掉46球，而本赛季皇马在37场比赛中仅失23球，在欧洲五大联赛中，皇马成为失球最少的球队。BBC评价说：“齐达内执掌帅印后，时常让皇马的防守变得脆弱的‘反应迟钝’风格发生了变化。随着皇马的防守更加严密，对方前锋突破的空间减少了。” 齐达内在进攻方面给卡里姆•本泽马(33岁)增加了支援，并带动了火热的得分能力。本泽马在当天的比赛中，包括独进两球在内，以21粒联赛进球排在射手榜第二位，切实填补了C罗离开留下的空缺。维尼修斯•儒尼奥尔(20岁)、罗德里戈•戈斯(19岁)等年轻巴西籍前锋也助了一臂之力。 队长拉莫斯表示，“夺冠的关键在于主教练。主教练是皇马真正的‘船长’。”

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