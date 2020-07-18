文在寅称“股市投资不能萎缩”，暗示将重新讨论过户税扩大方案. July. 18, 2020 07:46. by 黃炯?, 宋忠炫 constant25@donga.com,balgun@donga.com. 文在寅总统17日表示：“此次金融税制改革方案应不是令股市萎缩或打击个人投资者意愿的变化方式。”在政府宣布对个人投资者每年获得2000万韩元以上股份收益征收过户所得税的金融税制改革方案后，争议持续不断，因此在22天后指示大幅修改。 据青瓦台发言人姜民锡透露，文在寅表示：“应该把（税制改革的）目的放在支持支撑因新冠疫情而处于困难时期的股市的动力——个人投资者和活跃股市上。请更加重视个人投资者的作用。”虽然政府上个月25日宣布，从2023年起，投资国内上市股票的个人投资者需要就过户差益中年均超过2000万韩元的部分最多缴纳25%的税金，但如果不废除现有的证券交易税，将成为“双重课税”，投资者的不满情绪很大。 因此，有人观测说，政府的修订案将包括调整现行的2000万韩元非课税限度，提高金融投资所得课税标准的方案。曾出现双重课税指责的证券交易税的修改也势在难免。国会政务委员会执政党干事、共同民主党议员金炳旭主张在实行股票转让税之前废除证券交易税。 有人批评说，继房地产之后，围绕股票市场，政府政策也引发了混乱。“6·17房地产对策”出台后，受到“平民阶层购房变得更加困难”的批评后，执政党、政府、青瓦台出台了“7·10房地产对策”，就像文在寅总统再次指示供应对策一样，此次政府政策也未能反映市场状况，反而带来了混乱。

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